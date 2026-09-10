La representació laboral guanya terreny al país amb dues «grans» empreses disposades a convocar eleccions

Dues empreses del sector serveis, ambdues amb més de 100 treballadors, han demanat activar el procediment per celebrar les eleccions de representants dels treballadors de manera confidencial, una possibilitat introduïda amb la modificació del Codi de Relacions Laborals i que ara quedarà desenvolupada reglamentàriament després que el Consell Econòmic i Social (CES) n’hagi emès un dictamen favorable. «Sembla que hi ha un parell que ho han demanat», ha explicat la ministra de Treball, Conxita Marsol, mentre que el membre de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Joan Torra, ha concretat que, segons la informació de la qual disposen els sindicats, «almenys hi ha dues empreses grans» que han decidit recórrer a aquesta via.
Precisament, un dels principals aspectes que concreta el nou reglament és el procediment que hauran de seguir els treballadors que vulguin promoure unes eleccions sense haver de traslladar directament aquesta voluntat a la direcció de l’empresa. Així, la petició es podrà presentar per correu electrònic o mitjançant un document davant el Departament de Treball, el qual posteriorment farà les comprovacions pertinents. «El que fa el reglament és entrar al detall de com s’haurà de demanar i quin procediment hi haurà perquè realment hi hagi el màxim de discreció possible sobre aquestes persones que ho demanaran», ha assenyalat Marsol.
La petició es podrà presentar per correu electrònic o mitjançant un document davant el Departament de Treball, el qual posteriorment farà les comprovacions pertinents
En el cas concret de les dues empreses assenyalades per Torra, el fet que totes dues superin el centenar de treballadors comporta que la petició pugui ser promoguda pel 10% de la plantilla i que, en cas de tirar endavant el procés, es constitueixi un comitè d’empresa format per set delegats. Serà llavors quan Inspecció de Treball comprovarà que les persones que han presentat la sol·licitud formen efectivament part de la plantilla i que s’assoleix el percentatge requerit, mantenint, doncs, la confidencialitat prevista. Pel que fa a la identitat de les companyies, Marsol ha volgut deixar clar que desconeix quines són: «Ni ho sé, ni vull saber-ho. Així de clar».
El desplegament reglamentari no es limita, però, a les eleccions de representants dels treballadors, sinó que també concreta els tràmits i la documentació necessaris perquè empreses i assalariats puguin impulsar aquests processos. «Em sembla que n’hi ha un parell ara per ara sobre la taula que s’han entrat», ha precisat Marsol, qui ha explicat que un sector ja havia demanat avançar en l’elaboració d’un conveni. Qui sí que ha aportat més concreció ha estat el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, el qual ha avançat que «tenim un conveni col·lectiu del sector de la seguretat privada que està a punt».
Distintiu d’igualtat
Finalment, durant la reunió del CES també s’ha emès un dictamen favorable al Reglament del Distintiu de la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats entre Dones i Homes, una acreditació destinada a reconèixer les empreses que compleixin determinades condicions en matèria d’igualtat laboral. El distintiu tindrà en compte aspectes com la igualtat d’oportunitats, la promoció professional, la conciliació o la prevenció de la discriminació per raó de sexe. «Pensem que és important i anem cada vegada més a promoure aquesta igualtat entre homes i dones i, per tant, en el món laboral», ha manifestat Marsol, qui ha avançat que, després del dictamen favorable, la previsió és que el reglament sigui aprovat pel Consell de Ministres la setmana vinent.