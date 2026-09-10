El comerç reclama més marge en la quota general per ‘retenir’ treballadors que arriben per fer la temporada

El sector del comerç ha traslladat al Govern la necessitat de disposar de més marge per accedir a la quota general amb l’objectiu de poder mantenir alguns dels treballadors que inicialment arriben al país a través de la quota de temporada. La qüestió s’ha abordat aquest dijous durant la reunió del Consell Econòmic i Social, en què els representants del sector han exposat les dificultats que comporta disposar d’una quota específica de temporada. «A vegades tenen treballadors que se’ls podrien quedar fixos i això els fa una mica de disfunció», ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.
En concret, la titular ministerial ha detallat que el comerç planteja disposar de més facilitats per poder recórrer temporalment a la quota general, ja que, «com que els obrim la de temporada, aleshores els queda tancada la general». En aquest sentit, la ministra ha precisat que la petició no passaria per mantenir aquesta quota oberta de manera permanent, sinó que la idea seria disposar-ne durant més temps: «Que no s’encavalqui tant amb la de temporada», ha resumit Marsol, qui ha apuntat que el que demanen des del sector, doncs, és «que hi hagi marge perquè ells puguin modular les seves necessitats».
«L’economia funciona, els empresaris volen treballadors, però, d’un altre costat, nosaltres estem intentant contenir una mica el creixement i no és fàcil trobar aquest equilibri» – Conxita Marsol
Pel que fa al sector de la construcció, la ministra ha explicat que Govern continua treballant en la possibilitat d’articular una quota específica temporal vinculada a projectes constructius, una proposta plantejada pel sector aquest estiu i que requeriria modificar l’actual Llei qualificada d’immigració. Així, Marsol ha assenyalat que Interior continua analitzant les diferents opcions, tot i que «encara no hi ha res tancat, està tot en estudi». Segons ha esmentat, el ministeri encapçalat per Ester Molné continua de converses amb el sector: «Quan ho tinguin més estudiat, faran les propostes oportunes a nivell del Consell de Ministres», ha indicat.
Tanmateix, el que sí que ha assegurat Marsol és que les quotes tornaran a formar part del debat del pròxim Consell Econòmic i Social, després que en la reunió d’avui dijous s’hagi fet una primera reflexió sobre les necessitats plantejades pels diferents sectors. En aquesta línia, i a tall de ‘conclusió’, la ministra ha situat la qüestió entre la demanda de mà d’obra de les empreses i la voluntat de l’Executiu de moderar el creixement del país: «L’economia funciona, els empresaris volen treballadors, però, d’un altre costat, nosaltres estem intentant contenir una mica el creixement i no és fàcil trobar aquest equilibri».