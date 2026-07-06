Una queixa veïnal a la capital denuncia la manca de resposta per reparar tres tapes de clavegueram sorolloses

Una queixa veïnal en ‘forma’ de cartells ha aparegut aquest dilluns en diversos punts d’Andorra la Vella per reclamar al comú la reparació de tres tapes de clavegueram que, segons denuncien els afectats, provoquen un soroll constant cada vegada que hi passen vehicles. Els cartells, distribuïts en espais com la plaça Guillemó i adreçats al cònsol major, Sergi González, asseguren que el problema ja s’ha comunicat «en diverses ocasions» a diferents departaments comunals, però que fins ara no s’ha rebut «cap resposta ni cap solució».
En el text, els autors de la queixa demanen la «reparació immediata» d’una tapa situada a l’avinguda Santa Coloma, als números 2-4, la qual descriuen com la que es troba «en pitjor estat», així com de dues més ubicades al final del carrer Ciutat de Valls. Els veïns asseguren que el soroll que generen aquestes tapes es produeix «tant de dia com de nit, les 24 hores del dia», motiu pel qual en reclamen la reparació immediata.