  • Els quatre vehicles implicats en l'accident. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Accident per glaçades

La relliscada d’un turisme provoca una col·lisió múltiple amb quatre vehicles a la baixada de Pal Arinsal

El Servei de Circulació també ha atès un altre turisme ha quedat encallat fora de la calçada a causa de la neu i el gel en el mateix tram

Un accident de trànsit amb quatre vehicles implicats s’ha produït aquest divendres a la baixada de Pal Arinsal, en una jornada marcada per les baixes temperatures i la neu acumulada a la calçada. Segons han indicat testimonis, el sinistre s’hauria originat per la relliscada d’un dels turismes, que ha perdut el control i ha acabat col·lisionant amb la resta de vehicles que circulaven pel mateix tram.

L’incident ha generat afectacions puntuals a la mobilitat, amb diversos vehicles aturats a la via en un entorn fortament condicionat per la neu. A les imatges captades al lloc dels fets s’hi han pogut observar els quatre turismes implicats, alguns d’ells ocupant parcialment el carril, així com la intervenció d’efectius dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència, que han treballat per garantir la seguretat i regular el trànsit. La calçada ha presentat un estat relliscós, amb acumulacions de neu als vorals i als marges del vial.

El Servei Meteorològic Nacional preveu un cap de setmana de pluges i neu a partir dels 1.500 metres

Llegir

En aquest mateix sector, un altre vehicle ha quedat encallat fora de la carretera, parcialment enfonsat a la neu, una situació que ha posat de manifest les dificultats de circulació a la zona. El turisme ha quedat immobilitzat al marge del vial sense possibilitat de reincorporar-se a la calçada a causa de la presència de neu i gel.

Aquest episodi s’ha emmarcat en un context de condicions meteorològiques adverses que ja havien estat previstes. El Servei Meteorològic Nacional ha alertat de nevades a partir de la cota 1.500 metres i de la possibilitat de gelades, especialment a les zones d’alta muntanya i a les vies més exposades.

L’altre vehicle encallat al mateix tram. | El Periòdic
