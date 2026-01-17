La relliscada d’un turisme provoca una col·lisió múltiple amb quatre vehicles a la baixada de Pal Arinsal

Un accident de trànsit amb quatre vehicles implicats s’ha produït aquest divendres a la baixada de Pal Arinsal, en una jornada marcada per les baixes temperatures i la neu acumulada a la calçada. Segons han indicat testimonis, el sinistre s’hauria originat per la relliscada d’un dels turismes, que ha perdut el control i ha acabat col·lisionant amb la resta de vehicles que circulaven pel mateix tram.
L’incident ha generat afectacions puntuals a la mobilitat, amb diversos vehicles aturats a la via en un entorn fortament condicionat per la neu. A les imatges captades al lloc dels fets s’hi han pogut observar els quatre turismes implicats, alguns d’ells ocupant parcialment el carril, així com la intervenció d’efectius dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència, que han treballat per garantir la seguretat i regular el trànsit. La calçada ha presentat un estat relliscós, amb acumulacions de neu als vorals i als marges del vial.
En aquest mateix sector, un altre vehicle ha quedat encallat fora de la carretera, parcialment enfonsat a la neu, una situació que ha posat de manifest les dificultats de circulació a la zona. El turisme ha quedat immobilitzat al marge del vial sense possibilitat de reincorporar-se a la calçada a causa de la presència de neu i gel.
Aquest episodi s’ha emmarcat en un context de condicions meteorològiques adverses que ja havien estat previstes. El Servei Meteorològic Nacional ha alertat de nevades a partir de la cota 1.500 metres i de la possibilitat de gelades, especialment a les zones d’alta muntanya i a les vies més exposades.