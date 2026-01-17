El Servei Meteorològic Nacional preveu un cap de setmana de pluges i neu a partir dels 1.500 metres

El Servei Meteorològic Nacional ha previst un cap de setmana marcat per les precipitacions a conseqüència d’un flux de sud associat a una pertorbació situada a l’extrem del tàlveg. Aquesta configuració ha generat una situació de llevantada que ha de deixar diversos episodis de pluja fins dimarts, amb una cota de neu que s’ha situat al voltant dels 1.500 metres.
Davant d’aquest escenari meteorològic, el Servei Meteorològic ha activat l’avís groc per neu per sobre dels 1.500 metres de cara a aquest dissabte, ja que s’han previst precipitacions destacades. Segons la previsió, al llarg de la tarda la nevada pot guanyar intensitat, un fet que pot tenir una incidència especial a les zones d’alta muntanya.