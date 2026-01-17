Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els carrers durant les gelades de la segona setmana de gener. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Avís per onada de fred

El Servei Meteorològic Nacional preveu un cap de setmana de pluges i neu a partir dels 1.500 metres

L’avís groc per neu s’ha activat de cara a dissabte per l’arribada d’una llevantada que pot intensificar les precipitacions a l’alta muntanya

El Servei Meteorològic Nacional ha previst un cap de setmana marcat per les precipitacions a conseqüència d’un flux de sud associat a una pertorbació situada a l’extrem del tàlveg. Aquesta configuració ha generat una situació de llevantada que ha de deixar diversos episodis de pluja fins dimarts, amb una cota de neu que s’ha situat al voltant dels 1.500 metres.

Davant d’aquest escenari meteorològic, el Servei Meteorològic ha activat l’avís groc per neu per sobre dels 1.500 metres de cara a aquest dissabte, ja que s’han previst precipitacions destacades. Segons la previsió, al llarg de la tarda la nevada pot guanyar intensitat, un fet que pot tenir una incidència especial a les zones d’alta muntanya.

Cap de setmana plujós a Andorra amb neu per sobre dels 1.500 metres i avís groc activat. | Servei Meteorològic Nacional

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per neu a partir de 1.500 metres davant un dissabte amb nevades intenses

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’andorrana Cande Moreno, amb dorsal 47, es queda a 0,42 dels punts al descens de la Copa del Món de Tarvisio
La Massana celebra l’escudellada de Sant Antoni més participativa amb el repartiment de prop de 2.800 racions
La plaça dels Dos Valires d’Escaldes acull el repartiment de 2.700 racions d’escudella de Sant Antoni

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Tot i la pluja, Andorra la Vella reparteix prop de 4.000 racions d’escudella de Sant Antoni a la plaça Guillemó
  • Cultura, Societat
Closa defensa repensar l’Espai Caldes i apostar per l’art modern i contemporani després de la sortida del Thyssen
  • Societat, Successos
La relliscada d’un turisme provoca una col·lisió múltiple amb quatre vehicles a la baixada de Pal Arinsal
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu