Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. | Marvin Arquíñigo
Agències
Recomanacions internacionals

La prostitució en línia estarà penada al nou Codi Penal que el Govern passarà a aprovació la pròxima setmana

Preveu que tant els menors com les persones vulnerables tindran una protecció més elevada davant de conductes sexuals prohibides en línia

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha anunciat que la setmana vinent l’Executiu passarà a aprovació la reforma del Codi Penal, una iniciativa que respon a recomanacions internacionals en matèries com el blanqueig de diners. “La setmana que ve, un màxim l’altre, passarem a aprovació per Govern. Com sabeu, és un Codi Penal destinat a complir recomanacions internacionals en matèries com el blanqueig de diners, així com incorporem la responsabilitat penal de les persones jurídiques i també millorem la protecció de la violència digital”, ha detallat.

En aquest sentit, la ministra ha explicat que el fenomen OnlyFans va motivar un informe per valorar si la prostitució en línia podia ser considerada com a prostitució convencional. “Llavors, aquest informe va ser positiu i, de fet, a través de la modificació del Codi Penal, es modifica el concepte de prostitució per incorporar tot el que és conductes sexuals quan hi ha interacció i hi ha una remuneració”, ha declarat.

La reforma preveu que tant els menors com les persones vulnerables tindran una protecció més elevada davant de conductes sexuals prohibides en línia. Segons Molné, la plataforma en línia OnlyFans “també es considera prostitució, la qual cosa pensem que millorarà molt la protecció tant dels menors com de les persones vulnerables pel que fa a la violència digital i les conductes sexuals prohibides en línia”.

La mandatària ha recordat que el país ja prohibeix la prostitució física a través de la Llei de Seguretat Pública i que la nova reforma farà extensiva aquesta prohibició al món digital. “Per tant, és una conducta que no es podrà tenir aquí a Andorra i si mai tingués lloc s’aplicaran sancions”, ha indicat. Tot i això, la sanció no canviarà, donat es mantindran multes per infracció administrativa, però amb l’ampliació del concepte per incloure la prostitució digital. “L’únic que es fa és s’amplia el concepte d’aquesta infracció administrativa de sol·licitar prestacions de caràcter sexual mitjançant remuneració”, ha puntualitzat, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
França afirma que el risc és igual al d’abans del despreniment mentre uns sensors amb semàfor vigilaran la via
L’USdA valora fer mobilitzacions contra la proposta de descongelació dels lloguers mentre el Govern la defensa
Els Bombers preveuen renovar la flota en sis anys i afrontar el relleu generacional amb un 30% de jubilacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Als propietaris no els acaba de convèncer la proposta del Govern sobre la descongelació dels lloguers
  • Societat
El cònsol major canillenc destaca la voluntat de la corporació d’escoltar els veïns afectats pel pla d’urbanisme
  • Societat
El Principat ha registrat durant l’any 2025 una població diària efectiva propera a les 136.000 persones
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu