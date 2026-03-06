La prostitució en línia estarà penada al nou Codi Penal que el Govern passarà a aprovació la pròxima setmana

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha anunciat que la setmana vinent l’Executiu passarà a aprovació la reforma del Codi Penal, una iniciativa que respon a recomanacions internacionals en matèries com el blanqueig de diners. “La setmana que ve, un màxim l’altre, passarem a aprovació per Govern. Com sabeu, és un Codi Penal destinat a complir recomanacions internacionals en matèries com el blanqueig de diners, així com incorporem la responsabilitat penal de les persones jurídiques i també millorem la protecció de la violència digital”, ha detallat.
En aquest sentit, la ministra ha explicat que el fenomen OnlyFans va motivar un informe per valorar si la prostitució en línia podia ser considerada com a prostitució convencional. “Llavors, aquest informe va ser positiu i, de fet, a través de la modificació del Codi Penal, es modifica el concepte de prostitució per incorporar tot el que és conductes sexuals quan hi ha interacció i hi ha una remuneració”, ha declarat.
La reforma preveu que tant els menors com les persones vulnerables tindran una protecció més elevada davant de conductes sexuals prohibides en línia. Segons Molné, la plataforma en línia OnlyFans “també es considera prostitució, la qual cosa pensem que millorarà molt la protecció tant dels menors com de les persones vulnerables pel que fa a la violència digital i les conductes sexuals prohibides en línia”.
La mandatària ha recordat que el país ja prohibeix la prostitució física a través de la Llei de Seguretat Pública i que la nova reforma farà extensiva aquesta prohibició al món digital. “Per tant, és una conducta que no es podrà tenir aquí a Andorra i si mai tingués lloc s’aplicaran sancions”, ha indicat. Tot i això, la sanció no canviarà, donat es mantindran multes per infracció administrativa, però amb l’ampliació del concepte per incloure la prostitució digital. “L’únic que es fa és s’amplia el concepte d’aquesta infracció administrativa de sol·licitar prestacions de caràcter sexual mitjançant remuneració”, ha puntualitzat, informa l’ANA.