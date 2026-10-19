Un centenar de persones desafien la pluja i reclamen el referèndum sobre l’Acord el dia de la seva signatura

Un centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns davant del Consell General per reclamar la convocatòria del referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, coincidint amb la jornada en què el cap de Govern, Xavier Espot, ha signat el text a Brussel·les. La pluja no ha impedit que els assistents es mantinguessin a la plaça, on s’han sentit proclames com ‘Volem votar’ i ‘Boti, boti, boti, xoriço qui no boti’, a través d’una mobilització que, tramitada per la Unió Sindical d’Andorra (USdA), ha reunit representants polítics dels grups parlamentaris de l’oposició, tots ells amb posicionaments diferents respecte al contingut del text signat, però coincidents en la reclamació que la ciutadania pugui pronunciar-s’hi.
«Són vuit segles d’Andorra sent un estat independent i que decideix per si mateix. Pensem que, passi el que passi, el Govern ha de plantejar una consulta oberta, que ja hauria d’haver fet abans de continuar comprometent-se amb les institucions europees. Hem de començar a evitar la política de la por i veure que som amos del nostre propi destí com a estat», ha manifestat el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, mentre que el conseller general del PS, Pere Baró, ha apuntat que «pensem que hi ha marge suficient per poder fer les eleccions i el referèndum separats, perquè és important que hi hagi una distància entre el suport a DA i el suport a l’Acord d’associació. El nostre sí és rotund a l’Acord, pensem que és necessari i important, però igualment ha de decidir la ciutadania».
Per la seva banda, el representant de l’USdA, Joan Torra, ha recordat el compromís del cap de Govern de sotmetre l’Acord a votació i ha explicat que el sindicat va assumir els tràmits necessaris per fer possible la concentració: «Des que va sortir aquesta iniciativa, l’hem recolzat sempre. Diem sí a Europa perquè els treballadors volem les condicions socials que tenen els treballadors europeus. Ara bé, una altra cosa és que diguem sí a l’Acord d’associació», ha assegurat. En aquesta mateixa línia, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat la legitimitat de la concentració malgrat les diferències entre els participants. «Aquí hi haurà gent del no, gent del sí i gent que no ho sap, però la gent vol opinar perquè això és una promesa de Govern i, per tant, és legítim demanar-ho. Una promesa és un deute», ha etzibat.
«Per què ha d’expressar-se el Govern d’Eslovènia o qualsevol dels altres governs europeus abans que ho faci el poble andorrà? Per què hem d’esperar que tots els eurodiputats dels països de la Unió Europea s’expressin abans que ho fem nosaltres? El que veiem és una situació en què s’allarguen els terminis al màxim possible i, per a nosaltres, és incomprensible», ha continuat Escalé, recordant que el text negociat està tancat des del desembre del 2023. «Realment no teníem temps des d’aleshores per fer la consulta? És veritat que no és ideal fer-la amb les eleccions generals, però preferim això que no es faci», ha exposat.
En aquesta línia, Baró ha plantejat una alternativa concreta que permetria separar les dues votacions: «Pensem que el referèndum es pot fer perfectament al desembre i, a partir d’aquí, de cara a l’abril, es poden fer les eleccions. Si no es fa aquesta legislatura, i la que ve estem governant, es farà la vinent, tot i que volem i confiem que es faci abans». Torra també ha posat en dubte el calendari governamental, recordant que, pel que fa al Pacte d’Estat, «el primer que vam observar és que el text de l’Acord està tancat i beneït des del desembre del 2023. No s’ha canviat cap coma des d’aleshores. Per tant, hi havia temps suficient per fer aquest referèndum. Ja tenim el text, sotmetem-lo a votació i que la gent del poble pugui votar».
Altrament, en quelcom que sí que han volgut insistir els participants és que la concentració d’avui no tenia com a objectiu defensar exclusivament el rebuig al pacte europeu. Així ho ha exposat Escalé, qui ha remarcat que «el que tenim en comú és que pensem que el Govern no ha de fer passos comprometent-se internacionalment en nom nostre sense demanar l’opinió al poble i a la ciutadania andorrana». Unes paraules que han sigut reforçades per Baró, qui ha reiterat que «vull que quedi molt clar, i així ho han deixat clar els organitzadors, que no és una manifestació en contra de l’Acord». En canvi, Montaner ha recordat que Andorra Endavant manté una posició contrària al text signat a Brussel·les: «Nosaltres sempre hem defensat el no rotund. Però, com que estem a l’oposició, sempre hem recordat la promesa que havia fet el Govern sobre el referèndum».
Finalment, Torra ha sigut també qüestionat per la ‘rapidesa’ amb què s’ha mobilitzat la convocatòria, la qual va sorgir, de manera inesperada, la setmana passada arran d’una ciutadana anònima i una recollida de signatures a change.org: «Quan hi va haver aquesta iniciativa, vam veure que anàvem molt justos de temps. Normalment, quan organitzem manifestacions, fem les demandes amb quinze dies d’antelació, i aquesta vegada ens vam trobar que gairebé estàvem a 48 hores. Finalment, es va poder fer. Cal agrair que el síndic general no hagi posat cap problema per cedir-nos la plaça i que des del Ministeri d’Interior ens hagin donat totes les facilitats per poder celebrar aquesta trobada», ha conclòs el representant sindical.