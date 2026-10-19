Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Signar no és decidir

La signatura de l’Acord d’associació amb la Unió Europea marca una fita en les relacions d’Andorra amb Brussel·les, però no tanca el debat sobre el futur encaix del país. Aquest dilluns, mentre el cap de Govern formalitzava el compromís, una cinquantena de persones es concentraven sota la pluja davant del Consell General per reclamar el referèndum promès. La mobilització ha tingut una particularitat significativa: ha reunit partidaris i detractors de l’Acord al voltant d’una mateixa exigència, la de poder votar. Aquesta coincidència evidencia que el debat sobre el contingut del pacte i el debat sobre la participació ciutadana no són necessàriament el mateix. El Govern defensa un calendari vinculat als tràmits europeus, mentre diferents veus consideren que la consulta es podria celebrar abans. La discrepància mereix explicacions precises, especialment quan el text negociat es coneix des de fa gairebé tres anys. La signatura és un pas institucional rellevant. Garantir que la ciutadania pugui pronunciar-se amb informació suficient i un calendari clar és igualment essencial.

Altres Editorials
El mirador de l’Alt de la Capa, entre el projecte i el desacord
Un «brindis al sol» que mereix una resposta
Comparteix
Últimes notícies
  • Política, Societat
Un centenar de persones desafien la pluja i reclamen el referèndum sobre l’Acord el dia de la seva signatura
  • Política
Brussel·les evita parlar de renegociar l’Acord si guanya el ‘no’ al referèndum i defensa que Andorra s’integri a Europa
  • Política
Espot torna a vincular la data del referèndum sobre l’Acord al Parlament Europeu i a les eleccions del 2027
Articles d'opinió
Florenci Pla Altisent
Les matemàtiques de l’Acord: Les matemàtiques del sí i del no
Amadeu Gallart
Paisatge d’Andorra vist des de la Seu
Helena Vilà
Comença a entrenar el teu cervell per reduir l’estrès i l’ansietat
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu