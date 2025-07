Projecte de llei per regular la professió

La professió de guia de muntanya estarà regulada i exigirà titulació, assegurança i carnet identificatiu

La nova llei preveu sancions de fins a 50.000 euros i inhabilitacions de fins a cinc anys per als casos més greus

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei que regula per primera vegada l’exercici de la professió de guia de muntanya, amb la creació d’un registre oficial obligatori per a tots els professionals del sector. El registre, que estarà gestionat pel Govern, serà requisit indispensable per a poder treballar legalment, ja sigui per compte propi o per compte d’altri.

Els guies inscrits hauran de portar el carnet d’identificació professional de manera visible mentre exerceixin. Aquesta mesura, segons Govern, busca “evitar l’intrusisme i garantir que els usuaris contractin serveis amb garanties”, una de les principals demandes del sector.

Per accedir al registre, els professionals hauran de complir una sèrie de requisits. Serà necessari disposar d’una titulació específica, emesa per l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) o una altra titulació reconeguda, tenir un nivell mínim B1 de català i contractar una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000 euros.

La normativa també diferencia entre diverses modalitats de guies, com ara acompanyants de muntanya (nivells N1 i N2), guies d’alta muntanya, tècnics en escalada o guies de barrancs. El Projecte de llei té com a objectiu “millorar la qualitat del servei, limitar l’intrusisme i garantir la seguretat dels usuaris i la protecció del medi ambient”, segons ha indicat l’Executiu.

Pel que fa al règim sancionador, la llei preveu sancions per a les infraccions lleus, greus o molt greus. Aquestes poden incloure des d’una amonestació fins a multes de fins a 50.000 euros o la inhabilitació professional per un màxim de cinc anys, en casos de danys greus a les persones. També es regulen les funcions d’inspecció, el procediment sancionador i les mesures cautelars.

El text preveu una disposició transitòria per facilitar l’adaptació a la nova normativa: els guies que ja exerceixen disposaran d’un termini de dotze mesos per inscriure’s al registre. A més, aquells que treballen per compte propi tindran fins a tres anys per acreditar una titulació de nivell 2 o equivalent.

El Projecte de llei s’ha elaborat amb la participació activa de l’Associació de Guies Acompanyants de Muntanya d’Andorra (AGAMA), que agrupa prop de 80 professionals. “S’han mantingut diverses reunions amb l’associació per incorporar les aportacions del sector abans d’aprovar el text”, destaca l’administració general.