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  • Nova campanya de seguretat viària centrada en el soroll excessiu dels vehicle. | Policia d'Andorra
Alex Montero Carrer
  • Societat
Campanya de seguretat viària

La Policia reforça els controls per detectar vehicles amb excés de soroll i escapaments modificats irregularment

La campanya es desplegarà de dia i de nit fins a l’11 d’octubre, mentre que la ciutadania també podrà denunciar les infraccions enregistrades en vídeo

La Policia posarà en marxa dilluns vinent una nova campanya de seguretat viària centrada en el soroll excessiu dels vehicles, especialment de motocicletes i turismes que circulen amb modificacions no autoritzades als sistemes d’escapament. Els controls específics es desplegaran entre el 28 de setembre i l’11 d’octubre, tant de dia com de nit i en diferents vies urbanes i interurbanes del país, amb l’objectiu de detectar conductes que incompleixen la normativa i que generen molèsties a la població.

La campanya reforçarà la vigilància que els agents ja duen a terme habitualment i posarà el focus en diverses infraccions. Entre aquestes, es controlarà els vehicles que emetin sorolls, gasos o altres contaminants per sobre dels límits reglamentaris, així com els conductors que provoquin sorolls molestos en forçar les marxes, accelerar innecessàriament o revolucionar el motor. També es denunciaran els vehicles que portin un tub d’escapament diferent de l’original sense que la modificació consti en el permís de circulació, a més dels que circulin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o diferents dels previstos pel fabricant.

La Policia ha detectat aquesta problemàtica en diversos punts de la xarxa viària i assegura ser coneixedora de les molèsties i les queixes que provoca entre els ciutadans. El cos fa temps que manté la vigilància sobre aquestes conductes i treballa conjuntament amb els serveis de circulació de les diferents parròquies per detectar-les, sancionar-les i incidir en el compliment de la normativa. Més enllà dels controls que efectuïn la Policia i els serveis de circulació, la ciutadania també podrà denunciar aquest tipus d’infraccions, enviant les imatges es poden fer arribar al cos mitjançant el correu electrònic policia@policia.ad.

El cos policial sanciona en tan sols dues setmanes fins a 25 conductors pel soroll «excessiu» dels seus vehicles

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