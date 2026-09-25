La Policia reforça els controls per detectar vehicles amb excés de soroll i escapaments modificats irregularment

La Policia posarà en marxa dilluns vinent una nova campanya de seguretat viària centrada en el soroll excessiu dels vehicles, especialment de motocicletes i turismes que circulen amb modificacions no autoritzades als sistemes d’escapament. Els controls específics es desplegaran entre el 28 de setembre i l’11 d’octubre, tant de dia com de nit i en diferents vies urbanes i interurbanes del país, amb l’objectiu de detectar conductes que incompleixen la normativa i que generen molèsties a la població.
La campanya reforçarà la vigilància que els agents ja duen a terme habitualment i posarà el focus en diverses infraccions. Entre aquestes, es controlarà els vehicles que emetin sorolls, gasos o altres contaminants per sobre dels límits reglamentaris, així com els conductors que provoquin sorolls molestos en forçar les marxes, accelerar innecessàriament o revolucionar el motor. També es denunciaran els vehicles que portin un tub d’escapament diferent de l’original sense que la modificació consti en el permís de circulació, a més dels que circulin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o diferents dels previstos pel fabricant.
La Policia ha detectat aquesta problemàtica en diversos punts de la xarxa viària i assegura ser coneixedora de les molèsties i les queixes que provoca entre els ciutadans. El cos fa temps que manté la vigilància sobre aquestes conductes i treballa conjuntament amb els serveis de circulació de les diferents parròquies per detectar-les, sancionar-les i incidir en el compliment de la normativa. Més enllà dels controls que efectuïn la Policia i els serveis de circulació, la ciutadania també podrà denunciar aquest tipus d’infraccions, enviant les imatges es poden fer arribar al cos mitjançant el correu electrònic policia@policia.ad.