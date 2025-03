Detinguts dos homes més implicats en la xarxa de contraban de tabac desarticulada al febrer

El cos de Policia va detenir aquest dimarts al matí a Sant Julià de Lòria i a Santa Coloma dos homes de 32 i 44 anys com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic. En aquest sentit, l’arrest es va produir per ordre judicial en el marc de la investigació que va permetre desarticular el passat febrer una xarxa de contraban de tabac en una operació judicial conjunta amb la Duana i la Gendarmeria Nacional francesa, la qual va destapar també una trama de prostitució.

Pel que fa a la detenció dels dos homes, segons apunten des del cos estarien implicats en el subministrament de tabac a l’home de 37 anys que va ser arrestat al febrer i que seria qui entregava la mercaderia als contrabandistes francesos. De forma que els dos individus controlats ahir haurien dut a terme, almenys, “dues entregues cadascun per un valor superior a 6.000 euros”.

Altrament, i durant l’escorcoll al domicili de l’home de 44 anys, els investigadors del cos policial van localitzar un vehicle amb matrícula andorrana amb un doble fons que s’hauria fet servir per amagar el tabac de contraban. A més, el citat individu duia a sobre prop de 13.500 euros en el moment del seu arrest. Per la seva part, l’altre acusat se’l va controlar amb 2.500 euros més en efectiu. Es tracta d’una operació que s’ha batejat com a ‘Aigua’.

La segona capa del vehicle trobada al domicili de l’encausat de 44 anys. | Policia d’Andorra