Crida a la prudència i la responsabilitat per part de la Policia per poder gaudir d’una revetlla segura i sense incidents

Des del cos d’ordre es continua insistint en la prudència i la responsabilitat en la nit de Sant Joan i, per aquest motiu, ha divulgat una sèrie de consells i normes bàsiques per gaudir d’una revetlla segura. Així, entre els emesos hi ha que la compra de material pirotècnic es faci en establiments autoritzats, que se segueixin els consells dels fabricants o que es respectin les normes d’utilització i l’edat d’ús que s’indiquen en el producte.
Quant a la manipulació de la pirotècnia, la Policia recomana encendre els petards amb la metxa especial i des del terra, no llençar-los amb la mà ni fer servir encenedors ni llençar-los contra res ni ningú. Tampoc introduir-los en recipients, no llençar-los en llocs on hi ha gent o vegetació, no fer-los servir en llocs tancats, respectar el mobiliari urbà i no dur-los a la butxaca ni en una bossa, sinó en el seu embolcall original. A més, recomana no manipular els petards ni treure’ls la metxa, tot recordant que els menors han d’anar acompanyats d’un adult i alertant que no es faci servir petards si s’està sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
Amb tot, fan memòria que una mala manipulació del material pirotècnic pot provocar incendis, cremades, mutilacions, danys a l’oïda i la vista, i intoxicacions. En afegit, també pot suposar un perill per a les mascotes. La Policia, a més, reitera que els establiments tenen l’obligació de tancar a les 21.00 hores i que es vetllarà pel compliment de l’horari i la normativa.