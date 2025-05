Situació laboral irregular

La Policia va detectar 82 casos de treballadors en situació irregular el 2024, més del doble que l’any anterior

La ministra Marsol defensa el control policial i assegura que només 13 de les 384 inspeccions fetes aquest any han revelat irregularitats

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha qüestionat aquest dimecres les xifres fetes públiques pel president de l’Associació de Peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, qui havia assegurat que més d’un miler de persones d’aquesta nacionalitat treballen al país sense permís. “M’agradaria saber en què es basen per donar aquestes dades”, ha afirmat la ministra, tot qualificant la xifra d’“agosarada” i assegurant que es tracta d’“elements no concretats”.

Marsol ha recordat que, segons el recompte oficial, actualment hi ha menys de 2.000 ciutadans de nacionalitat peruana a Andorra. En aquest sentit, ha defensat que no és plausible que la meitat es trobin en situació irregular. “Ens és difícil entendre d’on han sortit aquestes dades”, ha reiterat.

Segons ha detallat, des de principi d’any la Policia ha dut a terme 384 controls per verificar la situació dels treballadors estrangers, dels quals 13 han finalitzat amb la detecció de persones treballant de manera irregular, xifra que representa un 3,3% dels casos analitzats. A més, l’any passat es van sancionar 49 empreses per tenir personal no regularitzat.

Tot i això, ha admès la dificultat de control en un país amb una forta activitat turística, atès que molts ciutadans estrangers tenen dret a romandre fins a 90 dies al territori sense necessitat de permís laboral. En aquest sentit, ha insistit que totes les empreses han de tenir la situació dels seus treballadors degudament regularitzada.

Pel que fa al conjunt de persones detectades en situació irregular, Marsol ha informat que el 2024 s’han identificat 82 casos, mentre que el 2023 se’n van comptabilitzar 39. La ministra ha explicat que, un cop es comprova que una persona treballa sense permís, s’obre un expedient tant per al treballador com per a l’empresa, en cas que no s’hagi regularitzat la seva situació. El treballador disposa d’un termini per regularitzar-se o bé abandonar el país.