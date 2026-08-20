La Policia deté dos membres d’una banda organitzada vinculada a un robatori en un domicili de la Massana

La Policia va detenir aquest dimarts a la tarda a Andorra la Vella dos homes no residents, de 40 i 48 anys, sospitosos de formar part d’una banda organitzada especialitzada en furts amb força en domicilis. Els investigadors els relacionen, almenys, amb un robatori perpetrat en un pis de la Massana a finals del passat mes de juny, en què els autors s’haurien endut un rellotge de gamma alta, un anell d’or i uns 450 euros en efectiu.
La detenció es va produir després que dues patrulles de Seguretat Ciutadana poguessin identificar els sospitosos a partir de les imatges que els especialistes en delictes contra el Patrimoni havien distribuït internament entre els efectius del cos. Una coordinació que, segons destaca la Policia, «ha estat clau» per localitzar-los i identificar-los, així com per continuar avançant en la recollida d’indicis, elements i informació en el marc de la investigació.
Els dos arrestats serien membres d’un grup criminal organitzat i itinerant, una mena de bandes que es desplacen arreu d’Europa i actuen de manera coordinada
Els especialistes apunten que els dos arrestats serien membres d’un grup criminal organitzat i itinerant, una mena de bandes que es desplacen arreu d’Europa i actuen de manera coordinada, adoptant diferents rols i mètodes per intentar evitar ser descobertes. Aquest tipus de grups busca principalment peces d’or, rellotges de luxe i diners, i aquest mateix estiu també s’han detectat als països veïns onades de furts amb força de característiques similars.
Pel que fa als dos robatoris amb força registrats la matinada de dimarts en dos pisos d’Escaldes-Engordany, la investigació apunta ara cap a un altre grup. Tot i que inicialment no es descartava que els dos arrestats hi poguessin estar relacionats, es consolida la hipòtesi que els presumptes autors formarien part d’una altra banda que ja havia actuat al país el passat mes de maig. En aquest cas, va ser un dels propietaris dels immobles qui va alertar la Policia després que la càmera instal·lada al seu domicili detectés l’entrada de dos individus.
Pel que fa als dos robatoris amb força d’Escaldes, es consolida la hipòtesi que els presumptes autors formarien part d’una altra banda que ja havia actuat al país al maig
Els efectius de Seguretat Pública i de Policia Judicial i Investigació Criminal es van desplaçar immediatament fins al lloc, on van constatar que el pany havia estat forçat i que l’interior de l’habitatge estava regirat. Durant les comprovacions, els agents van descobrir un segon domicili afectat al mateix bloc de pisos, en el qual s’havia emprat el mateix modus operandi. Els autors havien marcat les portes dels dos habitatges amb fragments de plàstic transparent.
D’un dels domicilis, la propietat del qual ja ha interposat la denúncia corresponent, s’haurien endut joies i rellotges d’or. Els investigadors estan pendents que es presenti la segona denúncia per poder determinar el valor total del perjudici ocasionat. Paral·lelament, als dos homes arrestats aquest dimarts també se’ls atribueixen delictes contra la salut pública, ja que en el moment de la detenció es trobaven en possessió d’una desena de pastilles de metadona sense recepta.
Marcadors per detectar pisos buits
Arran dels darrers casos, la Policia ha tornat a advertir sobre l’ús de marcadors a les portes dels domicilis, un dels mètodes utilitzats pels lladres per comprovar si els habitatges estan ocupats. Aquests elements acostumen a fixar-se a la part superior o inferior de la porta, on resulten més difícils de detectar, i poden consistir en fragments de plàstic, com en els darrers robatoris, o en fils de silicona o cola. Els delinqüents tornen, més tard, al domicili, sigui uns dies després o fins i tot durant la mateixa jornada, per comprovar l’estat dels marcadors.
Si els fragments han caigut a terra o els fils s’han trencat, interpreten que hi pot haver algú a l’interior i descarten el robatori. Si continuen intactes, consideren que l’habitatge està buit i hi entren. La Policia recorda que qualsevol persona que detecti marcadors a la porta d’un domicili ha d’avisar el cos al més aviat possible. En cas de tornar a casa després d’uns dies fora i descobrir que s’ha produït un robatori amb força, es recomana alertar immediatament els agents, mantenir la calma i no tocar res fins a la seva arribada per evitar alterar l’escenari.