  • Agents de la policia a la zona de l’Snowrow.. | Policia d'Andorra
Prevenció i seguretat

La Policia desplega un dispositiu especial a partir del dijous amb motiu dels festivals Snowrow i Maricongelada

La celebració tindrà lloc entre el 12 i el 15 de març de manera simultània a Grau Roig i al Pas de la Casa i s'esperen més de 1400 assistents

La Policia posarà en marxa aquesta setmana un dispositiu especial preventiu i de seguretat amb motiu de la celebració dels festivals Snowrow i Maricongelada, que tindran lloc de manera simultània entre el 12 i el 15 de març a Grau Roig i al Pas de la Casa. 

Segons ha informat el cos, la coincidència dels dos esdeveniments —als quals s’hi sumarà dissabte un tercer festival a la Massana— mobilitzarà un ampli desplegament policial amb efectius de diferents àrees, tant uniformats com de paisà. L’objectiu és garantir la seguretat dels assistents i mantenir l’ordre públic davant la previsió d’una elevada afluència de públic, especialment divendres i dissabte. En concret, s’espera la participació de milers de persones al festival Snowrow i d’unes 400 més a la festa Maricongelada. 

S’espera la participació de milers de persones al festival Snowrow i d’unes 400 més a la festa Maricongelada

El dispositiu inclourà un reforç important d’agents i comandaments sobre el terreny de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat de Seguretat Viària, l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal —amb la Secció de Mitjans Aeris— i la Unitat de Policia Administrativa i de Suport. També s’incrementaran els efectius al Despatx Central per atendre els possibles procediments derivats d’un augment de l’activitat policial. 

A més, tant els dies previs com durant la celebració dels esdeveniments, la Unitat de Fronteres i Estrangeria reforçarà la vigilància als punts fronterers amb l’objectiu de detectar drogues. En aquest sentit, la Policia ha recordat que es realitzaran controls d’estupefaents als accessos i ha demanat a l’organització dels festivals que informi els assistents que el consum i la possessió de drogues estan totalment prohibits al Principat i comporten conseqüències penals. 

La presència policial s’ha coordinat amb l’organització dels festivals, els serveis de seguretat privada, el Servei de Circulació i la resta de cossos d’emergència i transport per garantir tant la seguretat com una correcta evacuació del públic en cas necessari. De cara a ultimar el dispositiu, ja s’han celebrat diverses reunions preparatòries i dijous al matí està prevista una última trobada amb tots els agents implicats per concretar els darrers detalls de l’operativa. 

Paral·lelament, durant el mateix cap de setmana la Policia també destinarà diversos efectius a la seguretat dels actes organitzats amb motiu del Dia de la Constitució.

