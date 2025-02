La Policia d’Andorra i el GREIM reforcen la cooperació en rescat i formació en muntanya

La direcció de la Policia d’Andorra ha rebut aquest dijous al matí al despatx central els alts comandaments del Grup de Rescat Especial d’Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil (GREIM), en el marc de les relacions de col·laboració establertes entre ambdós cossos des de l’any passat, especialment en l’àmbit formatiu.

La reunió ha tingut com a objectiu reforçar les relacions entre els dos cossos i consolidar diverses col·laboracions en matèria policial. Durant la trobada, s’ha abordat el compromís de cooperació i formació entre la policia andorrana i el GREIM. En aquest sentit, els alts comandaments de la Guàrdia Civil han presentat a la direcció andorrana l’oferta formativa disponible i les possibilitats d’aprofundir en la formació dels especialistes en muntanya.

Per part de la Guàrdia Civil, han assistit a la trobada el coronel Ramón Manuel Gallego, cap del Servei de Muntanya; el coronel Alberto Ignacio Negueruela, cap de la Plana Major del Servei de Muntanya; el tinent coronel Pedro Garijo, director del Centre d’Ensinistraments Específics en Muntanya (CAEM); el capità Fernando Rivero, de l’Àrea d’Ensinistrament i Doctrina del Servei de Muntanya, i el coronel i conseller d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Rafael Calvo Muñoz. Per part de la Policia d’Andorra, hi han estat presents el director, Bruno Lasne; el director adjunt, Miquel Àngel Barbolla; l’inspector major Josep Albert Rivero, cap de la Unitat d’Intervenció Tècnica, i el sergent Ivan Palop, cap del Grup de Muntanya.

La col·laboració entre els dos cossos es va iniciar el 2024 amb una primera estada de tres membres del Grup de Muntanya de la Policia al CAEM, situat a l’Aragó, la passada tardor. Posteriorment, un altre agent andorrà va participar en el curs internacional d’iniciació en muntanya impartit per la Guàrdia Civil en aquest mateix centre.

Recentment, amb motiu de la Copa d’Andorra i Espanya d’esquí de muntanya, la policia andorrana va convidar dos membres del GREIM per donar-los a conèixer les operacions sobre el terreny i facilitar l’intercanvi de coneixements i experiències en matèria d’intervencions en muntanya.