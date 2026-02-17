Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Canillo ha encapçalat l’augment amb 427 residents més, un 7% d’increment anual. | Marvin Arquíñigo
1.862 residents més respecte al desembre

La població resident supera les 89.000 persones al gener amb un creixement anual del 2,1% impulsat per Canillo

L’augment es concentra principalment en el col·lectiu d’altres nacionalitats, mentre el registre del cens comunal s’eleva fins a les 94.222 persones

La població resident al país s’ha situat en 89.165 persones a tancament del mes de gener, fet que representa un increment del 2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, és a dir, 1.862 residents més. Segons les dades publicades pel Departament d’Estadística, el creixement s’ha concentrat principalment en diverses parròquies del territori.

Canillo ha encapçalat l’augment amb 427 residents més, un 7% d’increment anual. També han registrat creixements destacats Escaldes-Engordany, amb 376 persones més (2,4%); Encamp, amb 322 residents més (2,4%); la Massana, amb 299 (2,5%); Andorra la Vella, amb 172 (0,7%), i Ordino, amb 150 (2,7%). Sant Julià de Lòria ha estat la parròquia amb un increment més moderat, amb 116 residents més, la qual cosa suposa un 1,1%.

Sant Julià de Lòria ha estat la parròquia amb un increment més moderat, amb 116 residents més, el que suposa un 1,1%

Per nacionalitats, l’augment anual s’ha concentrat principalment en el col·lectiu d’altres nacionalitats, que ha crescut en 1.067 persones, un 7,3% més que al gener del 2025. També han augmentat els residents de nacionalitat andorrana, amb 364 persones més (0,9%); els de nacionalitat espanyola, amb 308 més (1,5%), i els de nacionalitat francesa, amb 250 més (6,4%). En canvi, la població de nacionalitat portuguesa ha registrat un descens de 127 persones, un 1,5% menys que un any enrere.

Pel que fa a l’estructura per edats, el 73,4% de la població s’ha concentrat en el tram d’entre 15 i 64 anys. Els menors de 15 anys han representat el 10,7% del total, mentre que el col·lectiu de 65 anys o més ha suposat el 15,9%. D’altra banda, la població registrada en els censos comunals a 31 de gener del 2026 s’ha situat en 94.222 persones, amb un increment de l’1,3% respecte a les 92.977 registrades el mateix mes de l’any anterior.

Estadística confirma que la franja de 25 a 29 anys concentra gairebé el 40% de la població jove del territori

