  • Una vista de la vall central. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Increment demogràfic

La població resident s’enfila a les 89.484 persones a l’abril, un augment de 1.642 habitants respecte a l’any passat

Per nacionalitats, l’increment anual es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de 919 persones, un 6,1% més respecte al 2025

La població resident a Andorra a tancament del mes d’abril ascendeix a 89.484 persones, la qual cosa suposa un augment de l’1,9% (1.642 persones més) respecte de l’abril de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (349 residents, 5,7%), Escaldes-Engordany (346 residents, 2,2%), Encamp (311 residents, 2,3%), la Massana (260 residents, 2,2%), Ordino (155 residents, 2,8%) i Sant Julià de Lòria (126 residents, 1,2%). Per contra, la parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (95 residents, 0,4%).

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes d’abril es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de 919 persones (6,1% més), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb 436 persones (1,1%), de nacionalitat francesa amb 224 persones (5,6%) i de nacionalitat espanyola amb 215 persones (1%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 152 persones (1,8% menys) respecte al mateix mes de l’any anterior.

D’altra banda, el 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 16% restant. Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 d’abril del 2026 (94.044 persones), hi ha un increment del 0,6% respecte a la població registrada del mateix mes del 2025 (93.512 persones).

