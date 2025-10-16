La població resident creix en més de 2.000 persones en un any i al tancament del setembre ja ascendia fins a les 88.649

La població resident a tancament del mes de setembre ascendeix a les 88.649 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,4% (2.109 persones més) respecte al setembre de l’any passat. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (400 residents, 6,7%), la Massana (382 residents, 3,2%), Andorra la Vella (355 residents, 1,5%), Escaldes-Engordany (353 residents, 2,2%), Encamp (335 residents, 2,6%) i Ordino (176 residents, 3,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (108 residents, 1,1%).
Per nacionalitats, segons publica el Departament d’Estadística, l’increment anual mesurat al mes de setembre es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats, amb un total de 1.204 persones més (8,4%); seguit de les persones de nacionalitat espanyola, amb 419 persones (2%); de nacionalitat andorrana, amb 365 persones (0,9%), i de nacionalitat francesa, amb 234 persones (6,1%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 113 persones (1,3% menys) respecte del mateix mes de l’any anterior.
Així mateix, el 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,9%, mentre que la més gran de 64 anys suposa el 15,7% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 de setembre d’enguany (94.524 persones), hi ha un increment del 2% respecte a la població registrada del mateix mes del 2024 (92.661 persones).