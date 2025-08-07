La població flotant puja un 18,7% el segon trimestre i arriba a més de 2,8 milions de persones no residents

La població flotant registrada durant el segon trimestre de l’any 2025 ha estat de 2.810.356 persones, segons dades del departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un increment del 18,7% respecte al mateix període de l’any anterior.
Segons la sèrie històrica, amb l’excepció dels anys 2020 i 2021 marcats per la pandèmia, l’evolució mensual d’aquest indicador mostra un comportament recurrent. A partir del mes de juny s’inicia un augment progressiu, que sol culminar durant el mes d’agost. Posteriorment, es produeix una disminució al setembre i a l’octubre, abans de tornar a repuntar al desembre i mantenir-se elevat fins al març, coincidint amb la temporada hivernal.
Durant el segon trimestre del 2025, la mitjana de població flotant s’ha situat al voltant de les 997.154 persones, un increment respecte a la mitjana de 846.934 del mateix període de l’any anterior.
Gràfic de població estacional. | Departament d’estadística
La població estacional, que inclou turistes, excursionistes i treballadors temporers però exclou la població resident, ha assolit un total de 3.383.966 persones en aquest mateix trimestre. Això suposa un augment del 9,8% en relació amb el segon trimestre del 2024.
La població estacional equivalent a temps complet, és a dir, el nombre de persones presents de forma continuada al llarg del trimestre, ha estat de 37.600 persones diàries, representant el 42,7% de la població resident estimada al mes de juny de 2025. Pel que fa a la mitjana mensual, la població estacional ha estat d’1.129.074 persones, en contrast amb les 1.027.587 del mateix període de l’any anterior.
Finalment, la població equivalent —un indicador que estima la demanda de recursos tenint en compte la població resident i la no resident— s’ha situat en una mitjana de 120.266 persones durant el segon trimestre del 2025. Aquesta dada suposa un augment del 7,3% respecte al mateix període de l’any anterior i representa el valor més elevat dels darrers cinc anys per aquest trimestre.
L’anàlisi mensual d’aquest indicador mostra que, habitualment, els mesos d’abril i maig registren els valors més baixos, coincidint amb el final de la temporada de neu, mentre que el mes d’agost concentra un dels pics més elevats de l’any.