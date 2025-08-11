La piscina del Palau de Gel reobre amb millores tècniques després d’un període de treballs de reparació i manteniment

La piscina del Palau de Gel de Canillo recupera l’activitat a partir de dimarts 12 d’agost, després d’un període d’intervencions tècniques i treballs generals de condicionament. Les obres han tingut com a objectiu resoldre filtracions detectades i millorar l’eficiència de les instal·lacions.
Per localitzar amb precisió els punts afectats, s’ha efectuat un diagnòstic complet i posteriorment s’ha encarregat a una empresa especialitzada l’aplicació d’una resina homologada que segella les canonades i evita reaccions cutànies.
Durant el temps de tancament, també s’han dut a terme tasques de neteja integral, desinfecció i l’aïllament de la paret posterior de la piscina. Aquest conjunt d’accions permetrà que no sigui necessari el tancament tècnic de tres setmanes que habitualment es fa al setembre.
Amb la reobertura, es reprenen totes les activitats habituals: cursos de natació, sessions d’Aquagym i l’Splash, amb tres tobogans situats a set metres d’alçada i un recorregut de 53 metres. Per accedir-hi, cal fer un mínim d’1,20 metres d’alçada i, en el cas dels menors de 10 anys, és obligatòria la presència d’un adult i saber nedar. La durada de l’activitat és d’una hora.
Els infants de 3 a 12 anys disposen de tobogans adaptats a la piscina petita, oferint opcions de lleure per a totes les edats dins l’equipament.