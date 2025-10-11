La nutricionista Katia Durich alerta que la improvisació diària afavoreix el consum d’aliments processats entre la població

No improvitzar, almenys amb tot allò que té a veure amb el menjar i la preparació dels àpats. Aquesta és una de les recomanacions aue ha compartit aquest dissavte la nutricionista i dietista, Katia Durich durant la jornada ‘La prevenció, el millor tractament contra l’obesitat’ que ha organitzat aquest dissabte Creand Fundació i la Federació Andorrana Special Olympics i que s’ha celebrat a l’edifici Creand. “A Andorra som un país que improvisa molt, perquè treballem moltes hores, sovint la gent no dina a casa, marxem els caps de setmana… i què passa? Que no ens organitzem ni la compra ni els dinars, no tenim temps i tenim molt oci —aquí també volem anar a esquiar—, i preparar els àpats de la setmana es fa molt complicat” ha comentat Durich mentre afegia que això provoca que la persona en qüestió acaba menjant molts processats. “I quan tirem molt de processats, és quan estem desequilibrant la nostra alimentació” ha assegurat.
Durant la sessió —que s’ha estructurat en dues parts, cadascuna amb torn de preguntes—, Durich ha explicat què significa realment menjar bé, i ha recordat que una de cada cinc persones al país pateix sobrepès o obesitat. “És important fer actes com aquest perquè, segons l’última enquesta de salut, el sobrepès i l’obesitat han augmentat durant els darrers deu anys, tant en homes com en dones. Per tant, cal sensibilitzar tothom, des dels joves fins a la gent gran. I sobretot, passar el missatge —que és el que he volgut fer avui—: sensibilitzar per prevenir.” A més, en el marc de la xerrada, on també s’ha parlat de l’alimentació vinculada a l’esport, Durich ha apuntat que actualment es parla molt de suplementació, però que amb una alimentació ben feta i ben assessorada no caldria prendre’n tants. “És un fenomen que està de moda, més que no pas una necessitat” ha afirmat.
També s’ha ensenyat a interpretar correctament les etiquetes dels productes, i s’ha abordat per què les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una major propensió al sobrepès i a l’obesitat en comparació amb la població general. “Això passa habitualment per diversos factors, tant mèdics com derivats de la seva condició: problemes hormonals, la medicació que prenen o la seva dependència, ja que sovint no són ells qui es preparen els àpats. Per això també cal conscienciar els cuidadors i tot el sector de la restauració col·lectiva, perquè aquest col·lectiu també pugui tenir cura de la seva alimentació i prevenir l’obesitat”, ha conclòs.