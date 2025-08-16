Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Vista general de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Agències
Salut

La nova unitat de patologia mamària registra un total de 23 operacions entre el mes de gener i el de juliol

Les dades mostren una activitat variable en aquest període, amb un pic destacat al juny, quan es van registrar vuit intervencions

La nova unitat de patologia mamària de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha completat els seus primers set mesos de funcionament amb un total de 23 intervencions quirúrgiques realitzades pel doctor Espinosa, entre l’1 de gener i el 31 de juliol d’enguany. Les dades facilitades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) mostren una activitat variable al llarg dels primers mesos, amb un pic destacat al juny, quan es van registrar vuit intervencions. El març va ser el segon mes amb més operacions (quatre), seguit del febrer i el maig (tres cadascun).

Cal recordar que la unitat es va inaugurar el passat 13 de gener amb l’objectiu de permetre que entre un 70 i un 80% de les pacients amb càncer de mama es puguin operar directament a Andorra, evitant així desplaçaments innecessaris fora del país. El projecte, liderat pel doctor Martín Espinosa, va néixer amb una clara vocació multidisciplinària i integral, posant la pacient i el seu entorn familiar al centre del procés assistencial. Espinosa, especialista amb una àmplia trajectòria a centres de referència com la Vall d’Hebron, és el responsable de les intervencions quirúrgiques i de la formació dels professionals sanitaris locals en les tècniques més innovadores.

La creació d’aquesta unitat respon també a l’increment de casos que s’han detectat al país, amb una mitjana d’entre 70 i 80 diagnòstics anuals, segons dades del servei d’anatomia patològica del SAAS. A més, la nova estructura no només està pensada per donar resposta als casos oncològics, sinó també a les patologies mamàries benignes, la qual cosa justifica que el servei s’hagi establert fora de l’àrea oncològica pròpiament dita. Paral·lelament, es continua treballant en la creació d’una gran àrea assistencial d’oncologia a la planta -3 de l’hospital, la qual permetrà una atenció més coordinada i eficient a tots els pacients amb malalties oncològiques, informa l’ANA.

