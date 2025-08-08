La nova regulació frena l’augment de caçadors en la setmana de l’isard després de cinc anys de creixement

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha reconegut que “el sistema s’havia pervertit”, motiu pel qual es van introduir canvis tant en la llei de Caça com en el reglament que la desenvolupa per tal d’ordenar millor l’activitat. Una de les modificacions destacades ha estat la implantació d’un nou sistema d’anelles personals i intransferibles, que permet participar a la setmana de l’isard tant de manera individual com en colla. Aquest canvi s’ha introduït després de detectar que algunes colles augmentaven el nombre de membres per incrementar les possibilitats de captura. Casal ha posat èmfasi en l’augment de caçadors els darrers anys, una tendència que ha qualificat de “no gaire explicable”.
Les dades publicades aquest divendres per Estadística, basades en la informació de Medi Ambient, confirmen aquesta evolució. L’any passat es va registrar el nombre més elevat de sol·licituds per participar a la setmana de l’isard dels darrers cinc anys, amb un total de 672. Aquesta xifra consolida una tendència a l’alça des del 2020, any en què es van comptabilitzar 577 sol·licituds (225 per via digital i 242 presencials). El 2021 es van superar per primera vegada les 600 sol·licituds, amb un total de 601 (208 presencials i 393 digitals). L’any 2022 es va arribar a 627 (450 per e-tràmits i 177 presencials) i el 2023 es van comptabilitzar 662 (463 digitals i 199 presencials). Aquest creixement constant s’ha vist frenat aquest any, en què la nova normativa ha reduït les sol·licituds a 394.
Pel que fa a les captures, el 2023 va ser l’any amb més captures atorgades durant la setmana de l’isard, amb 220 autoritzacions. D’aquestes, es van dur a terme 122 captures de mascles, 76 de femelles i dues d’animals no localitzats. El segon any amb més captures atorgades va ser el 2024, amb 202 captures, de les quals 124 van ser de mascles i 45 de femelles. El 2022 també es van superar les 200 captures atorgades, amb un total de 201 (123 mascles i 53 femelles). Els anys 2020 i 2021, el nombre de captures autoritzades va ser inferior als 200. Tot i això, el 2021 va destacar pel percentatge de compliment del pla de caça, que va assolir el 90,91%. Els anys següents, aquest índex es va situar en el 90% (2023), el 87,56% (2022), el 83,66% (2024) i el 83,43% (2020).
Pel que fa a les llicències de caça de temporada, s’han observat variacions en els darrers cinc anys. El 2020 va ser l’any amb més sol·licituds, amb un total de 493. El 2023 en van ser 460, seguit del 2024 amb 433. El 2021 es van registrar 423 sol·licituds i el 2022 va ser l’any amb la xifra més baixa, amb 417. Pel que fa al perfil dels caçadors, la majoria tenen entre 18 i 65 anys, amb una presència molt reduïda d’estrangers —com a màxim tres per any— i una participació de menors d’edat gairebé inexistent, excepte l’any 2022, quan es van registrar 40 sol·licituds per part de joves menors de divuit anys, una dada molt superior a la resta d’anys, en què les sol·licituds no van superar les cinc.
En relació amb altres plans de caça, com el del cabirol en terreny cinegètic comú, també s’ha registrat un augment progressiu de caçadors durant el darrer quinquenni, amb un màxim de 343 sol·licituds l’any passat. Es van atorgar 200 captures, de les quals 68 van ser de femelles i 37 de mascles. L’any amb el grau de compliment més elevat del pla de caça va ser el 2020, amb un 73%.
Pel que fa al pla de caça del mufló, les dades mostren estabilitat al voltant de les 380 sol·licituds anuals. Les captures autoritzades també s’han mantingut estables, tot i que l’any passat es va registrar una reducció d’unes 90 captures a la zona central. Els índexs de compliment del pla de caça del mufló s’han situat sempre per sobre del 70%. En el cas concret del vedat temporal d’Escaldes-Engordany, les sol·licituds es mantenen al voltant de la cinquantena, amb unes deu captures atorgades per any i un grau de compliment constant del 100%. En el vedat de caça d’Enclar també s’observa estabilitat amb una seixantena de sol·licituds anuals i percentatges de compliment alts, llevat de l’any passat, quan aquest es va situar en el 50%.