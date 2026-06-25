La nova llei de discapacitat obre la porta a la jubilació anticipada i preveu establir sancions de fins a 100.000 euros

Llum verda al Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, una reforma integral que actualitza una normativa vigent des del 2002 i modificada el 2017. «Deixem enrere el concepte de persones amb discapacitat per posar el focus en les persones amb capacitats que requereixen mesures de suport», ha defensat la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, qui ha remarcat que, sota les recomanacions de la Convenció de les Nacions Unides, la voluntat és «garantir un sistema d’acompanyament adaptat a les necessitats de cada persona» i «avançar cap a un enfocament basat en les capacitats».
En aquest sentit, una de les novetats més ‘esperades’ per part del teixit associatiu és la jubilació anticipada per als casos d’envelliment prematur. Així, la nova llei reconeixerà el dret a retirar-se fins a cinc anys abans de l’edat ordinària de jubilació, tot i que les patologies que hi donaran accés es definiran reglamentàriament. «Ho farem conjuntament amb la CASS perquè hi haurà una sèrie de malalties vinculades», ha explicat Marín, qui també ha destacat que el projecte incorpora l’assistència tècnica lletrada gratuïta en tots els casos de presumpta discriminació per raó de discapacitat. D’aquesta manera, qualsevol que consideri vulnerats els seus drets podrà accedir sense cost a assessorament jurídic especialitzat durant el procediment.
«Deixem enrere el concepte de persones amb discapacitat per posar el focus en les persones amb capacitats que requereixen mesures de suport» – Trini Marín
Per altra banda, la ministra ha apuntat que una altra de les grans novetats és la creació d’un règim sancionador específic que permetrà imposar multes d’entre 300 i 100.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. Val a dir, doncs, que les sancions lleus oscil·laran entre els 300 i els 5.000 euros; les greus, entre els 5.000 i els 25.000, i les molt greus, entre els 25.000 i els 100.000 euros. «Fins ara no es podia posar una sanció econòmica», ha recordat Marín, qui ha explicat que Afers Socials només podia activar protocols amb les administracions o establiments implicats quan rebia una denúncia per part de la persona afectada.
Més enllà d’aquestes mesures, el projecte incorpora altres novetats destacables: el reconeixement del grau mínim legal de discapacitat als beneficiaris d’una pensió d’invalidesa del grup 2 de la CASS i a les persones amb un grau 3 de dependència valorat per la COVASS; es flexibilitzen els contractes d’aprenentatge perquè es disposi de més temps d’adaptació al lloc de treball, o es regulen les activitats amb finalitat terapèutica per als beneficiaris de pensions d’invalidesa. A més, s’estableixen nous protocols per facilitar l’accés a la justícia i evitar la victimització secundària, així com el fet de crear un procediment d’urgència perquè la CONAVA pugui valorar una persona detinguda quan sigui necessari activar mesures de suport.
«La Federació volia sancions més elevades, però hem fet un estudi de dret comparat i les quantitats que proposem queden per sota dels països veïns» – Trini Marín
Tanmateix, i segons ha revelat Marín, des del 2023 el ministeri només ha tramitat dues denúncies relacionades amb possibles vulneracions dels drets de les persones amb discapacitat. En aquesta línia, sí que ha defensat la incorporació d’aquest règim sancionador i ha explicat que les quanties s’han fixat després d’un estudi comparatiu amb els països de l’entorn. «La Federació volia sancions més elevades, però hem fet un estudi de dret comparat i les quantitats que proposem queden per sota dels països veïns», ha assenyalat, tot recordant que el text iniciarà el tràmit parlamentari dilluns vinent, 29 de juny.