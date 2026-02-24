La nova L7 s’allargarà fins a l’Auditori Nacional a partir del 9 de març i doblarà els serveis entre la Massana i Ordino

El transport públic nacional consolida el seu creixement i enceta una nova fase d’ajustos per reforçar un model que ja es pot considerar estructural. O així almenys ho assegura el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha presentat les estadístiques de funcionament del bus nacional i les modificacions previstes per als pròxims mesos, reivindicant la reforma impulsada el juliol passat. Forné ha recordat que aquella revisió integral del sistema va permetre “un model amb més capacitat i escalabilitat, que garanteix el futur del transport públic”, i l’ha definit com “un èxit estructural”. En aquest sentit, ha assegurat que l’Executiu continuarà introduint millores: “El Govern escolta, analitza dades i millora, i no pararem de fer-ho”.
Així, segons les dades exposades es desprèn que des de l’inici de les polítiques tarifàries, el setembre del 2021, l’ús del transport públic s’ha multiplicat per tres. Durant el 2025 es van registrar 8.067.143 viatges a les diferents línies, amb una mitjana de gairebé 22.100 desplaçaments diaris. En la comparativa de temporades altes, el total de viatgers ha passat de 20.262 a 21.166. “Comencem a tenir línies molt madures. Hem arribat a un sostre? No, però arribem a un moment molt madur que ens ha de servir per electrificar el sector del transport i avançar cap a un transport segregat”, ha afirmat Forné, qui ha advertit que actualment “els busos fan cua com els vehicles” i ha defensat que el transport segregat que s’està dissenyant “evitarà això i serà un punt d’inflexió en el sector”.
Paral·lelament, l’L6 circularà per la carretera de l’Obac i deixarà de travessar el centre ordinenc, limitant la seva parada al Centre Esportiu
En aquest context, el Govern ha anunciat la creació de la nova línia L7 Massana–Ordino, una ampliació que també ‘respon’ a les demandes traslladades des d’Ordino per millorar la connexió amb el centre de la parròquia. La nova configuració farà que la línia s’allargui més enllà del telecabina de la Massana i arribi fins a l’Auditori Nacional d’Ordino, amb pas per l’avinguda del Través i la zona de la Clota Verda. Paral·lelament, l’L6 circularà per la carretera de l’Obac i deixarà de travessar el centre ordinenc, limitant la seva parada al Centre Esportiu. “Abans teníem una Ordino, ara en tenim dues; la Massana abans en tenia dues, ara en té tres”, ha resumit Forné.
Entre les modificacions previstes per al pròxim 9 de març (l’entrada en vigor dels canvis requereix un marge operatiu per part de Coopalsa per reorganitzar horaris i equips), l’L7 ampliarà el seu recorregut fins a l’Auditori i incrementarà la freqüència de pas de 20 a 15 minuts per cobrir la demanda latent. Així, l’L6 deixarà de fer el recorregut fins a l’hospital, que suposava “una pèrdua de temps”, i esdevindrà una línia “més exprés“, dissenyada per adaptar-se al futur desviament de la Massana. A més, s’han anunciat reforços en les franges de més afluència de l’L4 en direcció al Pas de la Casa. “Quan un sistema funciona, es millora i genera més confiança”, ha afirmat el secretari d’Estat, evitant parlar de saturació, però reconeixent que hi ha moments en què “el servei va més ple”.
Les estadístiques també mostren una demanda més homogènia i una distribució més efectiva entre línies, ja que, segons ha apuntat Forné, s’han optimitzat els temps de recorregut i s’ha detectat un increment de viatgers derivat de la connexió entre línies, especialment entre l’L2 i l’L4 a l’intercanviador de FEDA, amb prop de 650 viatges diaris associats. Tanmateix, el secretari d’Estat també ha admès que en les zones intermèdies és “més difícil quadrar horaris” i ha assenyalat que la instal·lació progressiva de sistemes GPS ha de permetre fer el sistema “més robust i fiable”, destacant que FEDA treballa en la millora de l’aplicació d’informació als usuaris.