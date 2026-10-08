FEDA estrena una ‘app’ per consultar el consum energètic hora a hora i detectar possibles despeses innecessàries

FEDA ha presentat ‘FEDA i Tu’, una nova aplicació i un espai web que permetran als usuaris conèixer amb més detall quanta energia consumeixen, en quins moments del dia ho fan i quina despesa els representa. La plataforma neix amb la voluntat de facilitar als consumidors informació sobre els seus hàbits energètics i ajudar-los a identificar possibles mesures d’estalvi. Així ho ha explicat la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, qui ha situat el foment de l’estalvi energètic entre els principals objectius de la iniciativa: «Fins ara l’usuari podia veure el que havia consumit al llarg de tot el mes, però no tenia més detall. Ara el que podrà veure és el seu consum dia a dia, quin dia del mes ha consumit més i fins i tot hora a hora, per veure quins moments són els que està consumint més», a més de detectar consums residuals que els usuaris no tinguin identificats.
L’eina, però, no es limitarà al subministrament elèctric, sinó que també agruparà informació relacionada amb les xarxes de calor i fred, els carregadors de vehicles elèctrics, la llum verda i les instal·lacions fotovoltaiques. Més enllà de la consulta de dades, la directora de Sostenibilitat i Clients de FEDA, Nerea Moreno, ha detallat que els usuaris podran configurar alertes de consum diari o mensual, descarregar l’historial i el resum de les factures i comparar el seu consum amb el d’altres consumidors que disposin d’una tarifa similar. A aquestes funcionalitats s’hi afegirà la possibilitat de crear un perfil personalitzat a través d’un qüestionari, a partir del qual la plataforma oferirà recomanacions d’estalvi adaptades a les característiques de cada usuari.
«Ara el que podrà veure l’usuari és el seu consum dia a dia, quin dia del mes ha consumit més i fins i tot hora a hora, per veure quins moments són els que està consumint més» – Silvia Calvó
Pel que fa al funcionament, les dades s’obtindran dels comptadors intel·ligents que estiguin comunicant i es podran consultar amb un dia de diferència. Aquest sistema permetrà identificar variacions importants en el consum i observar amb més precisió com evoluciona la despesa energètica. Segons les estimacions de FEDA, uns 38.000 contractes podran accedir a la nova aplicació, una xifra que no s’ha de confondre amb el nombre de clients, ja que una mateixa persona o empresa pot disposar de diversos contractes.
La presentació també ha servit per avançar les funcionalitats que la companyia preveu incorporar durant els pròxims anys. «Ja estem treballant amb la segona etapa, és a dir, amb poder ampliar funcionalitats de cara al 2027», ha anunciat Moreno, qui ha apuntat que entre les possibilitats que s’estudien hi ha la incorporació d’informació sobre els talls de llum i simuladors de tarifes. Amb la mirada posada més enllà, FEDA espera que el 2028 la mateixa plataforma també permeti tramitar les altes i baixes dels contractes, de manera que els usuaris puguin gestionar aquests tràmits digitalment.
Per començar a utilitzar ‘FEDA i Tu’, els consumidors es podran registrar amb el número de contracte o amb el número d’identificació administrativa (NIA). Ara bé, serà necessari que les dades personals que consten a FEDA estiguin correctament actualitzades. «Una de les particularitats que té l’aplicació és que necessites tenir ben informades les dades a FEDA. Hem fet una campanya l’últim any per intentar actualitzar al màxim les dades per facilitar això», ha explicat Moreno. L’actualització d’aquesta informació serà, per tant, un dels requisits perquè els usuaris puguin accedir a les funcionalitats de la nova eina.