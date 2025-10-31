“La neu és part de la nostra identitat”: ‘NIX’ ret homenatge a la societat andorrana en un viatge ple de passió

El proper dimarts 4 de novembre, els Cinemes Illa Carlemany acolliran l’estrena oficial de NIX, un projecte cinematogràfic impulsat per Grandvalira Resorts Andorra i dirigit per la productora Citric. El documental, que es podrà veure gratuïtament els dies 5, 6 i 7 de novembre, proposa un viatge visual pels Pirineus andorrans per explorar el vincle profund entre la neu, la muntanya i les persones que hi viuen.
NIX és una declaració d’amor a la natura i al país. “La neu no és només un recurs o una estació de l’any, és part de la nostra identitat”, explica Jessone Morillon Sanz, un dels productors del film. “Volíem capturar aquesta relació íntima entre la natura i la gent que hi conviu. És una declaració del vincle emocional que tenim amb el territori.”
El projecte ha necessitat dues temporades completes de rodatge, amb jornades llargues, canvis de temps sobtats i molta adaptació. “Ens vam haver d’adaptar constantment a les condicions de la neu i del clima: organitzant, anul·lant i tornant a organitzar els rodatges”, recorda Morillon. Entre els moments més memorables, destaca un episodi únic: “El moment més màgic va ser aconseguir la imatge del highline amb la lluna. Era una oportunitat irrepetible, i totes les condicions es van alinear al segon intent. Va ser un instant ple de felicitat i emoció.”
El documental combina sis històries reals que retraten persones molt diferents, però unides pel mateix element: la neu. “El que ens agradava de NIX era que pogués explicar la història de la neu a través de les persones, no només dels paisatges. Darrere de cada imatge del film hi ha persones reals, amb les seves històries úniques, que van escrivint la història de tots nosaltres, on la neu n’és el fil conductor”, explica.
La producció, 100% andorrana, busca l’equilibri entre la bellesa visual i la veritat de la gent de muntanya. “Com a productora andorrana, hem tractat aquest projecte amb el mateix amor i respecte que tenim envers el territori”, afirma Morillon. “El David Gálvez ha sabut traduir molt bé les nostres imatges en paraules.”
El missatge de fons és també un homenatge al país i a la seva gent. “Ens agradaria que NIX reforcés el sentiment de pertinença al territori per a la gent d’aquí, i que, alhora, despertés curiositat per Andorra en aquells que no la coneixen. És un homenatge al país, a la seva gent i a la relació tan profunda que tenim amb la neu i la muntanya”, destaca Morillon.
El film, que ja forma part del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i aspira a ser seleccionat pel Banff Mountain Film Festival del Canadà, és una fita per al cinema fet des d’Andorra. “Per a nosaltres és un orgull poder ensenyar, tant a nivell internacional com nacional, el talent de tots els que han participat en el projecte. Que NIX arribi a festivals com el de Torelló o aspiri al Banff ja és un reconeixement molt gran, i si, a més, hi ha premis, és un plus que ens fa molta il·lusió”, comenta amb entusiasme.
Morillon defineix NIX amb una sola paraula: “passió”. Una passió que travessa tot el documental, des de la primera imatge fins a l’últim pla. “NIX és una experiència per viure al cinema: per gaudir d’imatges d’aquí en pantalla gran i com mai les veuries a casa. Seria un orgull veure el cinema ple i compartir amb tothom aquesta mirada sobre el nostre país”, convida el productor.
Amb NIX, Andorra es reivindica com un territori de neu, de muntanya i d’històries humanes que mereixen ser explicades. Un film que convida a mirar el paisatge amb uns altres ulls i a sentir, per uns instants, que la neu és també una part de tots nosaltres.