Una Mostra de Productes Agrícoles i Artesans per demostrar que Andorra és molt més que turisme, comerç i neu

“Explicar que, més enllà de ser un país turístic, comercial i de neu, també som un país de producció d’alta muntanya”. Aquest és el principal objectiu de la Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra que enguany arriba a la seva 14a edició, tal com ha definit d’aquesta manera el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha estat present aquesta tarda a l‘Illa Carlemany, on la mostra romandrà oberta des d’avui fins a aquest diumenge.
L’espai, situat a la planta baixa del centre comercial, compta amb sis parades: l’hidromel artesana d’Asgard; la saba, sals i infusions de l’Ànima del Bosc; els dolços de la pastisseria Estopiñan; la xocolata de Xocland; les espelmes de Tipur, i la cervesa artesana d’Estrella Andorra. Les dos darreres, les novetats d’aquesta edició.
Precisament, des de EL PERIÒDIC hem parlat amb els encarregats d’ambdues paradetes. Per una banda, en Kiril, d”Estrella Andorra‘: “És el primer any que som aquí per promocionar els productes. La cervesa Estrella Andorra té entre sis i vuit mesos de vida, i la idea és que la gent la comenci a conèixer i vagi creixent per poder entrar al mercat”, ha explicat.
La seva empresa també gestiona la marca ‘And Beer’, la qual fa dos anys que està present al Principat. En aquest sentit, el Kiril ha destacat els motius de venir al país: “Ens va semblar bona idea perquè Andorra no té gaire història en producció de cervesa”. Així, la voluntat és “ajudar a tenir producte propi”, tot remarcant que una de les claus per apostar per aquest negoci va ser la qualitat d’aigua del país.
L’altra novetat en les parades d’enguany és les espelmes de Tipur. L’Anabel detalla que fa un any i mig que pertany a Productors d’Andorra i quan va sorgir l’oportunitat de tenir una paradeta a la fira, no va dubtar. “És una gran oportunitat per donar a conèixer que hi ha marques que produeixen dins d’Andorra, no només compren a fora”, destacant la qualitat dels seus productes, tots produïts al país, i els quals vent en una botiga a Canillo. “Tota la producció és d’aquí, només que la matèria primera és més difícil. La cera de soja aquí no es produeix ni es cultiva la soja. Llavors és una mica complicat”.
Amb tot, Casal ha posat en relleu aquest tipus d’esdeveniments per donar valor als productes del Principat i que “el turista sàpiga que fem productes autòctons, alguns artesans, elaborats aquí, i que generen producció”. En aquest sentit, el ministre sosté que la mostra permet donar a conèixer “una part de la identitat del nostre país”.
Finalment, el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha ressaltat el fet d’arribar a una 14a edició i que els productors repeteixin any rere any: “És la millor mostra que aquesta fira funciona”, subratllant que celebrar la fira en ple eix comercial durant el cap de setmana “és el millor termòmetre de l’èxit de l’esdeveniment”.