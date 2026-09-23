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  • Forné, durant l'entrevista amb aquesta casa a les dependències de Govern. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Política
Entrevista (I)

David Forné: «Els estudis deien que el 2030 estaríem col·lapsats i, de moment, estem revertint aquesta situació»

El secretari d'Estat repassa els principals reptes de la mobilitat, des de la davallada de vehicles d'aquest estiu fins a l'evolució del transport públic

En aquesta primera part de l’entrevista, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, repassa amb EL PERIÒDIC els principals reptes de la mobilitat al país, des de la davallada de vehicles registrada aquest estiu fins a l’evolució del transport públic i del sector del taxi. Forné defensa el canvi d’hàbits en els desplaçaments interns, alhora que el traçat del transport segregat ja està tancat amb els comuns i situa a finals d’any l’aprovació del pla sectorial. A més, aborda l’augment de les freqüències de bus, el futur tramvia i la reorganització del taxi, amb més del 90% dels professionals integrats actualment a la centraleta única.

LLEGEIX LA PRIMERA PART DE L’ENTREVISTA AQUÍ

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