David Forné: «Els estudis deien que el 2030 estaríem col·lapsats i, de moment, estem revertint aquesta situació»

En aquesta primera part de l’entrevista, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, repassa amb EL PERIÒDIC els principals reptes de la mobilitat al país, des de la davallada de vehicles registrada aquest estiu fins a l’evolució del transport públic i del sector del taxi. Forné defensa el canvi d’hàbits en els desplaçaments interns, alhora que el traçat del transport segregat ja està tancat amb els comuns i situa a finals d’any l’aprovació del pla sectorial. A més, aborda l’augment de les freqüències de bus, el futur tramvia i la reorganització del taxi, amb més del 90% dels professionals integrats actualment a la centraleta única.