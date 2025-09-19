Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els participants assenyalen també reptes com la cohesió social, l’ocupabilitat i la mobilitat transfronterera, i reclamen que les propostes s’acabin materialitzant. | SFGA
Agències
Reptes actuals

La mobilitat i l’habitatge centren les principals inquietuds dels més joves en el Fòrum Transpirinenc de la Joventut

Els participants assenyalen també com la cohesió social i la mobilitat transfronterera, i reclamen que les propostes s’acabin materialitzant

La mobilitat i l’habitatge són les principals preocupacions dels joves que han participat aquest divendres en la cinquena edició del Fòrum Transpirinenc de la Joventut, que després de celebrar-se l’any passat a Tolosa, ha tingut lloc per primera vegada a Andorra, concretament al Palau de Gel de Canillo. Així ho ha destacat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, qui també ha assistit a l’esdeveniment. “Són temes que generen preocupació, i ens adonem que afecten la totalitat dels joves, visquin on visquin. Al final, el més important és que en aquests fòrums hi hagi propostes sorgides dels mateixos joves, però encara és més clau que aquestes propostes es puguin materialitzar“, ha assenyalat.

La trobada, que ha reunit joves procedents de Nouvelle-Aquitaine, Occitània, Aragó, Catalunya, Euskadi, Navarra i el Principat, ha comptat també amb la presència de la coordinadora de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), Idoia Arauzo, qui ha destacat que l’objectiu general del Fòrum és que tothom treballi plegat per un futur millor als Pirineus, abordant temes com la cohesió social, la retenció de talent, la millora de l’ocupabilitat juvenil i la mobilitat sostenible. “Un altre dels temes que treballarem durant aquests tres dies són els programes europeus de mobilitat. Ens agradaria aprofitar aquests programes per impulsar la mobilitat transfronterera”, ha comentat, mentre afegia que és fonamental que els joves coneguin primer el territori més proper, com el dels seus veïns, abans d’anar més lluny. “D’aquesta manera, fomentem la cooperació transfronterera i construïm vincles reals entre els joves dels diferents territoris pirinencs”, ha assegurat.

Alguns representants de cada regió han expressat les seves opinions durant el fòrum. En aquest cas, Daniel Puyolo, de la delegació d’Aragó, ha assenyalat com a repte principal la manca d’informació i visibilitat sobre les oportunitats i fòrums destinats als joves, especialment aquells que fomenten la col·laboració transregional. Per la seva banda, Morgane, una jove andorrana, ha posat de manifest que les problemàtiques de la joventut d’Andorra són diferents de les de la resta del territori pirinenc, especialment per la seva ubicació, un fet que complica la mobilitat, sobretot en èpoques de neu. “Tot i tenir facilitats per sortir a estudiar a l’estranger, hi ha dificultats en el reconeixement dels títols a l’hora de tornar. A més, també crec que cal conscienciar tant els joves com les empreses sobre els drets i les oportunitats dels qui volen tornar i inserir-se professionalment al país després dels estudis“, ha ponderat.

Sessions obertes per debatre els reptes de futur del país que culminaran amb una assemblea ciutadana el 2026

