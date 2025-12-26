La Massana inaugura l’Estelàrium amb deu dies d’activitats de Nadal per a infants al centre històric parroquial

El Comú de la Massana ha donat aquest divendres el tret de sortida a una nova edició de l’Estelàrium, que s’allargarà durant deu dies amb una programació d’activitats infantils pensada per al públic familiar. L’esdeveniment, que es desenvolupa fins al 5 de gener, s’ha traslladat aquest any a la plaça de l’Església, convertint el casc antic en el centre neuràlgic de les celebracions nadalenques.
Segons ha explicat la consellera de Dinamització, Bet Rossell, el projecte s’ha renovat tant en concepció com en imatge amb l’objectiu de posar els infants al centre de les festes. El nou Estelàrium s’ha concebut com un parc d’activitats ambientat en el Nadal, adreçat tant als nens i nenes del país com a les famílies visitants que busquen una proposta d’oci després de l’esquí.
Entre el 27 de desembre i el 5 de gener, el recinte ofereix tres atraccions fixes: un rocòdrom, un bosc urbà i uns cavallets. L’accés es fa mitjançant la polsera estel·lar, que permet l’entrada il·limitada tots els dies d’obertura. A més, l’espai compta amb un iglú on s’organitzen activitats gratuïtes diàries, com tallers creatius o experiències fotogràfiques amb intel·ligència artificial.
La programació es completa amb xocolatades populars i espectacles de lliure accés, en una franja horària continuada de 16 a 20 hores, inclòs el dia de Cap d’Any. Paral·lelament, l’oferta de lleure es reforça amb quatre food trucks que ofereixen pizzes artesanals, begudes, xurros i dolços.
Cada polsera estel·lar, amb un cost de 3 euros, inclou un val de descompte de 2 euros per consumir als establiments del casc antic. Aquesta mesura s’emmarca en l’estratègia del comú per fomentar l’activitat comercial i gastronòmica de la parròquia durant les festes nadalenques.
Com a cloenda de l’Estelàrium, els Reis d’Orient també arribaran aquest any a la plaça de l’Església, reforçant el paper d’aquest espai com a escenari principal del Nadal massanenc. Amb aquesta proposta, la Massana aposta per una oferta lúdica diferenciada, pensada per gaudir en família i dinamitzar el nucli antic de la parròquia.