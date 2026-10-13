Salut vol crear un centre residencial per a pacients amb trastorns mentals crònics i ja disposa d’un pla funcional

El Ministeri de Salut manté la voluntat de crear un centre residencial destinat a persones amb trastorns de salut mental crònics o de llarga evolució, un projecte per al qual ja s’ha elaborat un pla funcional, però que encara no disposa d’un calendari concret d’execució. Així ho ha confirmat aquest dimarts la ministra de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa posterior a la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions (TNSMiA), en ser preguntada pels principals reptes assistencials pendents al país. «Sí que hi ha la voluntat que Andorra tingui un centre residencial més de caràcter crònic per a aquells pacients més de llarga evolució», ha afirmat, tot precisant que es tracta d’un dossier que ja s’ha treballat des del ministeri.
En aquest sentit, la mandatària ha remarcat que les necessitats de les persones amb problemes de salut mental són diverses i requereixen recursos diferenciats, motiu pel qual ha defensat la importància d’ampliar progressivament la xarxa assistencial. «Anem creant recursos diferents perquè els perfils de persones amb problemes de salut mental són molt dispersos i molt diferents», ha assenyalat. Així mateix, ha fet esment que el futur centre residencial respondria a unes necessitats diferents de les que cobreixen els pisos amb suport o altres equipaments comunitaris, especialment pel que fa a l’atenció de pacients que necessiten un acompanyament més prolongat.
Les llars amb suport del Solà d’Enclar acullen actualment dues persones i preveuen noves incorporacions sota la supervisió d’un comitè tècnic
De fet, la titular de Salut ha recordat que durant aquesta legislatura s’han impulsat diversos recursos, com el centre comunitari de salut mental del Ròdol, les llars amb suport del Solà d’Enclar i el projecte del centre de Sant Lluís, a la Seu d’Urgell. «Hem desenvolupat aquest any tant el Ròdol com les llars amb suport i el centre de Sant Lluís i, per tant, aquest ha sigut el llegat d’aquesta legislatura en el sentit més d’infraestructures», ha manifestat. Tanmateix, ha deixat clar que la creació d’un equipament residencial per a pacients crònics continua sent una necessitat identificada, sense anunciar, per ara, cap termini per materialitzar-la.
Pel que fa al funcionament de les llars amb suport del Solà d’Enclar, ha detallat que actualment hi viuen dues persones i que es preveu incorporar-hi nous residents de manera progressiva. Segons ha apuntat, aquesta entrada gradual permet comprovar el funcionament de les instal·lacions i adaptar l’atenció als diferents perfils. Per la seva banda, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha aclarit que no es tracta d’un recurs amb una llista d’espera convencional, sinó que les incorporacions es valoren mitjançant un comitè tècnic integrat per professionals de Salut, Afers Socials i el SAAS. A més, ha recordat que aquestes llars tenen un caràcter temporal, ja que busquen que els usuaris adquireixin autonomia abans de passar a altres recursos, a diferència del centre residencial de llarga durada que es planteja desenvolupar.