  • La màquina Rexcatering d'Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Sostenibilitat

Rexcatering permet recuperar 1.202 àpats des de la seva posada en funcionament, el juny de l’any passat

Procedents dels excedents del menjador de Calones, s’han posat a disposició de la ciutadania mitjançant barquetes individuals per un euro

Des de la seva posada en funcionament el 18 de juny de l’any passat, la màquina Rexcatering d’Andorra la Vella ha permès recuperar un total de 1.202 àpats, procedents dels excedents del menjador de Calones, que s’han posat a disposició de la ciutadania mitjançant barquetes individuals a un preu simbòlic d’un euro.

Segons recorden des de la corporació, el projecte té com a objectiu reduir el malbaratament alimentari, fomentar un consum més responsable i donar una segona vida a aliments en perfecte estat. Tot i que durant el segon semestre del 2025 hi ha hagut diversos períodes en què la màquina no ha estat operativa per motius de personal o incidències tècniques, “el balanç global és positiu i el servei ha tingut una bona acollida per part de la ciutadania”.

Durant el període de Nadal, el comú explica que “no s’ha registrat cap variació especialment significativa respecte d’altres moments de l’any, però sí que s’ha mantingut un ús constant del servei, fet que confirma que Rexcatering respon a una necessitat estructural i no només puntual”.

De cara al futur, doncs, “s’ha reforçat el suport tècnic del sistema i s’està treballant per millorar la cobertura de personal, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i evitar interrupcions, consolidant Rexcatering com una iniciativa estable en l’àmbit social i de sostenibilitat”.

