Redistribució alimentària local

La capital posa en marxa Rexcatering, un sistema pioner per evitar el malbaratament dels àpats sobrants

La màquina ofereix racions excedents del menjador Calones a un euro, amb l’objectiu de reduir residus i promoure el valor del menjar

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en funcionament aquest dimecres Rexcatering, un sistema automatitzat de redistribució d’aliments cuinats excedents, pioner al país. El dispositiu, situat a l’entrada del Centre de Congressos, posa a disposició de la ciutadania racions sobrants del menjador Calones a un preu simbòlic d’un euro.

Durant la presentació, la cònsol menor, Olalla Losada, ha remarcat que el projecte “permet donar una segona vida a un menjar que sovint acabava llençant-se, malgrat tot el que hi ha al darrere: la producció, el transport, la conservació”. Segons Losada, l’estudi previ va revelar que el menjador Calones llença entre 45 i 50 quilos de menjar setmanalment. “L’ideal és que la màquina es buidi de seguida, perquè voldrà dir que és un èxit i que aquests menjars tenen sortida pròpia”, ha afegit.

El servei romandrà en període de prova fins al 25 de juny, amb plats gratuïts per detectar possibles ajustos tècnics. A partir de llavors, cada ració tindrà un cost d’un euro. “Aquest preu no cobreix el cost total del servei, però li dona valor. És important que la gent entengui que aquest menjar té un procés darrere i que, per tant, cal valorar-lo”, ha puntualitzat Losada.

El sistema segueix un protocol de seguretat alimentària rigorós: els àpats es cuinen al menjador Calones i un cop servides les racions del dia, l’excedent es conserva a temperatura reglamentària, s’envasen en barquetes individuals, es segellen i etiqueten amb la informació necessària (data, lloc d’elaboració, al·lèrgens i caducitat), i es refreden en una màquina abatedora. Finalment, el personal del Casal Calones trasllada les barquetes a la màquina expenedora, la qual està connectada a una central de control via wifi que monitoritza en temps real la temperatura i envia alertes automàtiques quan un producte s’acosta a la data límit de consum. També detecta qualsevol incidència tècnica.

Un altre aspecte destacat durant la presentació ha estat el caràcter universal de la iniciativa. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha remarcat que “no volem que es percebi que qui fa ús de la màquina és una persona que no té per menjar. Aquest projecte no neix per alimentar col·lectius vulnerables, sinó per evitar llençar aliments”. En aquest sentit, ha subratllat que “el país ja disposa de serveis socials dotats de recursos suficients per atendre les situacions de precarietat” i ha afegit que “hem obert el servei a tothom precisament per evitar la generació d’estereotips o prejudicis”.

Nazzaro també ha fet valdre la implicació activa de la gent gran en la cadena logística del projecte: des del moment posterior a la preparació dels àpats fins a la distribució final. “La gent gran són actors essencials d’aquest model, reforçant el seu paper actiu a la societat”, ha conclòs.