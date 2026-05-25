Andona reforça la base del projecte amb Valeria Piñol mentre consolida el creixement del ciclisme femení al país

L’Andona Racing continua fent passos endavant i consolidant el seu projecte de ciclisme femení. Els resultats del cap de setmana a la Copa Catalana i a la Vuelta a Gipuzkoa han tornat a posar en valor el creixement d’una estructura que, més enllà dels podis, té clar que el gran objectiu passa per reforçar la base i formar noves corredores des de petites.
La gran protagonista dels últims dies ha estat Valeria Piñol. La corredora cadet de l’equip andorrà va acabar segona a La Garriga i es va imposar a Granollers, uns resultats que li permeten recuperar el lideratge de la Copa Catalana. A més, també es manté entre les primeres classificades de la Copa Espanya, on actualment ocupa les primeres posicions del rànquing.
“La Valeria porta tota la temporada demostrant que té un nivellàs”, assegura la presidenta d’Andona, Xary Rodríguez, qui destaca que la corredora “està al top 4 de la Copa Espanya” i que diversos equips ja s’han interessat pel seu potencial. “És una noia que està demostrant un nivell excepcional”, remarca.
“L’orgull més gran no és la posició d’una corredora, sinó l’evolució que tenen dins del seu aprenentatge” – Xary Rodríguez
Però a Andona insisteixen que el projecte va molt més enllà d’un resultat puntual. L’associació ha aprofitat aquest bon moment esportiu per reivindicar el treball de base que estan construint des de fa anys. “Vam començar amb corredores elit fa quatre anys i ara ja tenim categories de promoció amb nenes i nens”, explica Rodríguez.
Actualment, l’equip compta amb un 70% de corredores andorranes i la resta provenen principalment de Catalunya. L’estructura competitiva comença a partir de categoria cadet i continua amb junior, sub-23 i elit, però el projecte també inclou infants des de categories prebenjamí fins a infantil.
“Aquesta part de formació és la que alimenta el projecte”, defensa Rodríguez. Els més petits entrenen i participen en gimcanes i circuits adaptats abans de començar la competició més exigent a partir de cadets, quan les categories femenines i masculines ja competeixen per separat.
Crear afició pel ciclisme a Andorra tampoc és senzill. La presidenta d’Andona reconeix que la geografia del país i les tempestes de tarda dificulten molts entrenaments. “És difícil trobar aquest gust per anar en bici, però a poc a poc ho anem aconseguint i estem creant aquesta cultura del ciclisme entre els joves”, explica.
Aquest cap de setmana, mentre una part de l’equip competia a Catalunya, l’altra disputava la Vuelta a Gipuzkoa. Andrea Soldevila va acabar sisena de la general, Raquel Balboa catorzena i Isis Baraldés quinzena. Uns resultats que, segons Rodríguez, reforcen el creixement esportiu del grup.
Tot i això, a dins del vestidor les prioritats són unes altres. “L’orgull més gran no és la posició que aconsegueix una corredora, sinó veure l’evolució que tenen i com aporten al grup”, assegura. Per a Andona, el projecte també passa pels valors que transmeten les corredores “tant dins com fora de la competició”.
De cara al futur, l’objectiu és clar: continuar ampliant la base i consolidar les joves promeses. L’equip vol lluitar perquè Valeria Piñol pugui acabar entre les millors de la Copa Espanya i, paral·lelament, continuar formant les corredores sub-23 i elit perquè guanyin experiència i competitivitat.