Manso, cremat amb els àrbitres després d’acomiadar-se d’Encamp amb una derrota: «Quan no és una cosa és l’altra»

Després d’un tram final de temporada molt bo de l’FC Andorra, els tricolor rebien diumenge al Ceuta en el darrer partit de la temporada al Nou Estadi de la FAF, d’Encamp. Un duel en el qual cap dels dos equips es jugava res i en què l’entrenador, Carles Manso, esperava que fos «una festa». No obstant això, l‘expulsió de ‘Petxa’ al minut 10 i un posterior gol en pròpia porteria de Martí Vilà van complicar molt l’enfrontament.
«Hauria d’haver estat una festa avui per tots nosaltres, gràcies a la temporada que creiem que hem fet i volíem donar-los a tots els aficionats un bon partit», va comentar Manso a la roda de premsa posterior, tot indicant que l’expulsió era com a mínim dubtosa i va ser «una manera molt ràpida d’intentar espatllar aquest partit», va afegir.
En aquest sentit, el tècnic català va apuntar que «no em pertoca a mi parlar», tot i que ho va acabar fent, i va ser contundent. «Quan no és una cosa és l’altra», va dir, tot reclamant que, a banda de l’expulsió, a parer seu, s’haurien d’haver afegit molts més minuts. «No acaben d’afegir el que han d’afegir o no acaben d’afavorir l’equip que vol jugar», va destacar. Manso, però, va deixar clar que el rival «ha vingut a fer el seu partit i és totalment lícit, però per nosaltres és molt incòmode i esperem que l’any que ve això canviï i puguem realitzar el nostre joc».
En aquesta línia, l’entrenador feia referència a les contínues pèrdues de temps del Ceuta, i va considerar que «alguna cosa s’ha de buscar» per intentar no perjudicar als equips que «intentem buscar-li aquesta continuïtat al joc perquè sigui un espectacle», va indicar. «Volem que els espectadors gaudeixin i vinguin aquí a passar una bona estona». Per tancar el tema arbitral, el tècnic va deixar una darrera reflexió. «Crec que els àrbitres han d’intentar que no se’ls descontroli el partit d’aquesta manera, intentar no ser protagonistes, o fer que hi hagi descomptes desmesurats si realment el partit s’ha aturat d’aquesta manera, com crec que ha estat avui».
Pel que fa als detalls del joc, Manso va analitzar que una vegada «perds el control» en estar amb un jugador menys «condiciona moltíssim». Així, va esmentar que el fet d’haver «d’encadenar esforços per pressionar» i que una vegada «ens superaven havíem de córrer molt enrere això no ens permetia pressionar molt a dalt com nosaltres volem». Igualment, el tècnic va assenyalar que d’aquest tipus de duels també s’hi pot aprendre.
Quant al canvi de Nico Ratti, protagonista en el gol en pròpia, l’entrenador va puntualitzar que va ser una decisió física. «En una acció s’ha notat una molèstia del taló d’Aquil·les, que no li permetia recolzar bé el peu, i ell mateix ha estat el que ens ha demanat el canvi a la mitja part», va explicar.
Finalment, a falta d’una jornada per acabar la lliga, Manso va fer un balanç «positiu» d’una temporada en què creu que l’equip ha anat de «menys a més«. Amb tot, el tècnic va subratllar que els seus han «demostrat personalitat i entrega». I ha conclòs que l’objectiu del club és «fer coses grans a Segona Divisió«. De fet, l’últim gran repte serà el de superar la màxima puntuació de l’equip a la categoria –59 punts–, i l’última oportunitat la tindran contra el Burgos la setmana que ve. Cal recordar que els andorrans en tenen 58, així que només una victòria els permetria assolir la fita.