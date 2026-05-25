La diada de Sant Romà de Vila reuneix desenes de participants en una jornada marcada pel retrobament

Encamp ha celebrat aquest dilluns una nova edició de la diada de Sant Romà de Vila, una cita tradicional de Segona Pasqua que ha tornat a reunir veïns i participants en un ambient marcat per la convivència, la cultura popular i el retrobament. La jornada, celebrada com és habitual a l’entorn de l’ermita, ha inclòs la missa tradicional, un aperitiu popular i una ballada de sardanes amb la participació de l’agrupació sardanista d’Andorra la Vella, fidel a la trobada any rere any.
El conseller de cultura, infància i joventut del comú d’Encamp, Joan Sans, ha celebrat la bona afluència de públic i ha remarcat el valor simbòlic de la diada com a espai de cohesió social. «Com cada aplec de Sant Romà de Vila, hi ha força gent i estem satisfets perquè és un moment de trobada, sempre per la Segona Pasqua, per retrobar-nos aquí», ha afirmat. En aquest sentit, Sans ha destacat que el format es manté fidel a la tradició, amb «aquest petit aperitiu per després de la missa i una estona per compartir les sardanes».
La jornada ha servit també per anunciar el retorn dels tallers de sardanes a la parròquia, previstos per a la primera setmana de juny. Segons ha explicat el conseller, la iniciativa repetirà després de la bona resposta obtinguda l’any passat, quan es van organitzar vuit sessions amb participació de públic de totes les edats. «Els tallers van funcionar molt bé i hi havia gent de totes les edats», ha assenyalat Sans, tot avançant que el comú encara està definint la ubicació d’aquesta nova edició, que es durà a terme conjuntament amb la Federació Sardanista.
Els tallers, que habitualment reuneixen una vintena de participants, formen part de l’aposta del comú per mantenir viva la cultura popular i fomentar la participació activa de la ciutadania en les tradicions del país, aprofitant espais festius com la Diada de Sant Romà per reforçar-ne la transmissió entre generacions. A l’acte també han assistit cares reconeixibles del comú encampadà com la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, o el cònsol menor, Xavier Fernández.