La manca d’escolta i d’acompanyament dels progenitors pot arribar a afectar la salut mental dels seus fills adolescents

El ‘coach’ especialista en adolescents i famílies, Toni Escabias, adverteix de la importància que els pares escoltin i acompanyin els seus fills adolescents en una etapa clau del seu desenvolupament. En aquest sentit, alerta que el ritme de vida actual sovint fa que les famílies no posin prou atenció en aquesta relació, i segons assenyala, la falta de temps compartit i de diàleg pot tenir conseqüències en el benestar dels joves, especialment quan aquests no troben suport a casa.
Escabias considera que el “ritme frenètic” del dia a dia provoca que moltes famílies “no posin el focus en els seus fills”. Aquest fet genera que sovint “els pares posin la responsabilitat a fora”, mentre que, quan arriben a casa, continuen connectats al mòbil i no dediquen espais de qualitat cap als adolescents.
Així, el mentor també adverteix que la manca d’acompanyament pot portar els joves a buscar suport fora de l’entorn familiar. “Si un adolescent no té suport el buscarà fora de casa i, si no és l’adequat, potser li comportarà un risc”, ha apuntat. De fet, ha vinculat aquesta situació amb alguns problemes de salut mental entre els joves, assegurant que a vegades a “darrere dels problemes de salut mental hi ha el no acompanyament dels pares”.
A més, alerta que moltes famílies centrin la seva atenció principalment en el rendiment acadèmic dels fills. Segons ha explicat, “els pares estan molt enfocats en el currículum dels fills, la majoria posen el focus en el batxillerat i això és tard”, ja que l’acompanyament i l’orientació en els estudis s’hauria de començar molt abans, relata Escabias.
En aquesta línia, ha insistit que és imprescindible crear espais de conversa dins de la família. “Si no es guarden espais per conversar és molt difícil i pot afectar l’adolescent”, ha destacat, tot afegint que quan els pares no estan atents els joves perceben que no són tinguts en compte.
Per això ha assenyalat la importància que els adolescents necessiten, sobretot, ser escoltats. “Necessiten ser escoltats, menys jutjats i més escoltats. Ells saben què necessiten i els pares es pensen que saben el que necessiten, però ells viuen unes necessitats diferents”, explica Escabias. Per aquest motiu, ha defensat que és fonamental compartir espais i estar presents amb els fills sense distraccions, especialment sense el mòbil, ja que els joves “noten la incoherència i perceben quan no estàs per ells i no els escoltes”, manifesta. Tanmateix, “l’adult és un mirall pels fills perquè modelen els seus pares”, assegura l’especialista en adolescents i famílies.
