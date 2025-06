Tecnologia

La Llacuna acull el Conand Meetup, la trobada per als professionals de la tecnologia que es consolida al país

La cita ha comptat amb ponents de primer nivell que han compartit experiències i casos d’èxit, com l'expert en ciberseguretat Marc Rivero

El Centre Cultural la Llacuna ha acollit, aquest dissabte al matí, una nova edició del Conand Meetup, la trobada de referència per als professionals i entusiastes de la tecnologia al Principat en què més de 80 assistents han esgotat l’aforament i han omplert la sala de debat, idees i connexions.

L’esdeveniment ha comptat amb quatre ponents de primer nivell que han compartit experiències reals i casos d’èxit: l’expert reconegut en ciberseguretat Marc Rivero ha explorat els reptes dels exploits zero-click, spyware i APT mòbils; l’arquitecte cloud Oriol Matavacas ha obert la caixa d’eines per dissenyar arquitectures serverless basades en casos pràctics; Claudio Amorim ha explicat com estructurar dades desestructurades amb Neo4j, Rust i Python per transformar informació en coneixement accionable, i Dimitri Tarasowski, considerat un veritable ‘rock star’ en l’àmbit del desenvolupament, ha reflexionat sobre el futur sense codi i el paper decisiu dels arquitectes de software.

Segons han informat, els pròxims passos de Conand són encara més ambiciosos. L’objectiu és convertir aquesta trobada en una conferència global i referent del sector, capaç d’omplir la sala de congressos d’Andorra la Vella i atraure experts i professionals d’arreu.