Dades oficials

La intervenció de drogues cau gairebé un 40% el 2024, amb el haixix i la marihuana com les més decomissades

La Policia va confiscar més de sis quilos de droga, amb la major part de les intervencions fetes dins del país i a la frontera hispanoandorrana

La Policia ha intervingut un total de 6.126,4 grams d’estupefaents al llarg de l’any 2024, segons dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra representa una disminució del 39,6% respecte als 10.135,5 grams intervinguts l’any 2023. Tot i aquest descens, en comparació amb les dades de fa deu anys, s’ha registrat un increment del 32,7%, tenint en compte que l’any 2015 es van intervenir 4.125,2 grams.

Malgrat l’augment respecte al 2015, la quantitat d’estupefaents comissats el 2024 se situa per sota de la mitjana del període comprès entre els anys 2015 i 2024, que és de 11.577,1 grams. També queda lleugerament per sota de la mitjana dels darrers cinc anys, fixada en 7.444,4 grams.

Pel que fa al tipus de substància, l’haixix ha representat el 47,1% del total intervingut, amb 2.886,5 grams. La marihuana n’ha suposat el 40,6%, amb 2.489,5 grams. A més distància, se situen les intervencions de cocaïna (511,7 grams) i d’altres estupefaents (238,7 grams). Quant a la localització de les intervencions, el 45,1% dels estupefaents han estat confiscats dins del territori nacional, el 42,9% a la frontera hispanoandorrana i el 12% restant a la frontera francoandorrana.

Pel que fa a les detencions per imputació de delictes relacionats amb estupefaents, se’n van efectuar 300 al llarg del 2024, un augment del 15,8% respecte a les 259 detencions de l’any 2023. D’aquestes, 181 (60,3%) corresponen a persones no residents, 69 (23%) a residents no andorrans i 50 (16,7%) a ciutadans de nacionalitat andorrana. Al llarg de l’any 2024 també es van dur a terme 701 controls amb intervencions de cànnabis i derivats, un 24,3% menys que l’any anterior. La majoria d’aquests controls (83%) es van aplicar a persones no residents.