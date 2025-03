La intel·ligència artificial revoluciona el panorama mundial dels audiòfons

Avui 3 de març es commemora mundialment un altre dia rellevant i que ens afecta a tots com a humans, independentment de la nostra edat i sexe, i és el de l’audició. En aquest sentit, resulta interessant conèixer que només al territori veí del sud, segons les dades indicades en 2023, la perduda d’audició afecta un 10% de la població total espanyola, la qual cosa equival a més de 4,6 milions de ciutadans. Entre les dificultats auditives més comunes i globals es troben la hipoacúsia o l’alteració de l’audició, les quals comencen a ser més palpables a partir dels 50 anys, i que poden venir derivades per factors com l’envelliment, una infecció auditiva, una obstrucció al canal auditiu o simplement per una exposició perllongada i excessiva de soroll.

També és curiós saber que només 4 de cada 10 persones afectades auditivament fan servir audiòfons, la qual cosa és equivalent al 39% dels involucrats. Totes elles són dades que va brindar l’any citat i a escala general l’Associació Nacional d’Audioprotetistes d’Espanya. Tanmateix, al nostre territori també es van fer certs avenços en la matèria fa qüestió d’alguns anys amb l’aparició, per exemple, de l’Associació de Discapacitats Visuals i Auditius (2020) o com la recent demanda que ha sol·licitat al Govern la Federació Andorrana d’Associacions de Persones Discapacitades (FAAD) perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin també accedir als telèfons d’emergències com el 112.

Per sort, al país existeixen diferents establiments i centres auditius que s’encarreguen expressament d’oferir el millor servei possible per ajudar a les persones amb sordera o amb un cert grau d’aquesta. És el cas de l’Òptica i Audiologia Cottet, situada a la capital, qui fan saber que el preu per a una parella nova d’audiòfons està valorada en 5.400 euros, tot i tenir-ne de més cars i més barats, i que el manteniment dels mateixos es presta per un any completament gratuït i que la part consumible i degradable costa 50 euros de canviar. Al mateix temps, la botiga concreta que el preu que està pagant la societat per als seus aparells auditius de mitjana és el citat i que la marca més comercialitzada en el seu cas és ‘OTIPON’.

A banda, també precisen que la intel·ligència artificial ha agafat molt protagonisme amb aquests dispositius perquè avui dia tots els últims models la incorporen per “aconseguir una audició el més natural possible“. El rang d’edat dels usuaris que més recorren al servei, d’altra banda, “oscil·la entre els 60 i 85 anys majorment” i el preu individual dels aparells varia en funció del nivell de vida del pacient, tenint en compte que l’augment de prestacions s’adapta a cada cas i a l’activitat que desenvolupa quelcom. Pel que fa a l’adaptació de les pròtesis, informen des de Cottet que “triguen unes tres setmanes a ser efectives” i que el temps de vida útil dels audiòfons “sol ser superior als quatre o cinc que es recomana el seu canvi, ja que la tecnologia de la marca amb la qual treballem permet una traçada perfecta de l’orella”.

En un altre indret de la parròquia, la casa LOPTI-K ens desvela que els dispositius més reclamats pels seus clients són actualment els retroauriculars; és a dir, els que es col·loquen darrere de l’orella. Els preus d’aquests, segons remarquen, varien en funció de la seva qualitat i van així entre els 1.200 euros fins als 2.500, una botiga que també opera només amb marques de gamma alta com OTIPON o Widex.

A més, el seu manteniment és pràcticament “inexistent”, ja que presenten molta perdurabilitat en ser recarregables i només s’han de canviar els filtres per un cost no superior als 10 euros. Per la seva banda, la IA ajusta el soroll a les necessitats de l’usuari i la seva qualitat “resulta òptima”, així com l’adaptació a l’orella perquè el soroll “és molt natural”, on la diferència de fidelitat recau principalment en el nombre de canals de l’aparell, expliquen des del negoci.

Per acabar, un usuari andorrà d’audiòfons explica per aquest mitjà que va començar a fer-los servir fa ara 12 anys i que els seus problemes auditius i visuals es van originar a causa de l’estrès posttraumàtic que li va ocasionar la mort de la seva parella, al marge de corroborar que hi hauria també una part hereditària. Quant a la disposició dels aparells, precisa que “atorguen una qualitat de vida total” i que la seva enginyeria permet connectar-los directament al telèfon o a un televisor per rebre el senyal acústic internament, a banda de ser recarregables. La tecnologia més popular del món, com s’evidencia, arriba a tot arreu.