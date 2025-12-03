La instal·lació de tres ecoilles renovaran la recollida selectiva a l’avinguda Príncep Benlloch d’Andorra la Vella

El procés de modernització del sistema de recollida selectiva a Andorra la Vella fa un nou pas amb la incorporació de tres ecoilles que s’instal·laran a l’avinguda Príncep Benlloch. La intervenció, prevista per al 2026, s’emmarca en l’extensió del model ja aplicat al carrer Terra Vella, que està substituint de manera gradual el servei porta a porta amb l’objectiu d’optimitzar la gestió dels residus.
Les noves ecoilles permetran concentrar els contenidors en punts únics, fet que afavorirà una recollida més ordenada i contribuirà a mantenir els espais més nets. En total s’hi col·locaran tres unitats, cadascuna formada per quatre contenidors de 1.100 litres, distribuïdes en tres zones de l’avinguda per millorar l’organització de l’espai públic.
Les tres ecoilles reuniran en un sol punt quatre contenidors de gran capacitat per facilitar una recollida més ordenada i eficient
Pel que fa al seu ús, els veïns podran separar les diferents fraccions als compartiments habilitats, mantenint el sistema habitual de reciclatge. Aquest format facilita l’accés i permet gestionar de manera més eficient el conjunt del servei.
L’actuació s’inscriu en la voluntat de reforçar la recollida selectiva i millorar l’ordenació de la via pública, tot promovent un entorn més net i funcional.
Segons la normativa vigent, un ús inadequat de les instal·lacions o una separació incorrecta dels residus pot comportar sancions. Per aquest motiu, es recorda la importància de respectar les franges establertes i utilitzar correctament cada compartiment, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament del sistema i preservar la qualitat dels espais comuns.