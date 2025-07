Estadística

La inflació repunta fins al 2,4% al juny a causa de l’encariment dels carburants, la restauració i els lloguers

Pel que fa a l'augment subjacent, aquest s’enfila fins al 3% principalment per l’encariment dels lloguers, els serveis i els productes energètics

La inflació anual es va situar al 2,4% al juny, quatre dècimes per sobre de la registrada al maig (2%), segons les dades publicades aquest dilluns per Estadística. L’indicador manté així la tendència a l’alça per segon mes consecutiu, amb una pressió clara de sectors com el transport, l’habitatge i la restauració. La inflació subjacent —que exclou l’energia i els aliments frescos— puja fins al 3%, sis dècimes per sobre de la taxa general, i confirma una certa persistència de les tensions de preus estructurals.

El grup de transport és un dels principals responsables del repunt, amb una variació anual del -0,2% que, tot i seguir en negatiu, millora en 1,1 punts respecte al mes anterior. El motiu és l’encariment dels carburants i lubricants en comparació amb el juny de 2024. També destaca el comportament dels aliments i begudes no alcohòliques, que augmenten sis dècimes i se situen en l’1,8%. Aquest increment ve marcat sobretot per la pujada del preu de la fruita. Pel que fa al sector de l’hoteleria i la restauració, la taxa anual escala fins al 5,2%, impulsada per l’augment dels preus dels serveis de restauració.

En comparació amb el mes anterior, l’IPC registra una variació mensual del 0,2%, mentre que al juny del 2024 aquesta havia estat del -0,2%. Aquesta evolució es deu, principalment, a l’encariment dels serveis bàsics i de consum habitual. Dins del grup habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, els preus pugen un 0,4% mensual, amb una repercussió directa de 0,12 punts en l’índex, per l’augment del lloguer. El transport suma un 0,7% i contribueix amb 0,10 punts, mentre que l’hoteleria i la restauració creix un 1,4%, amb una repercussió de 0,09 punts. Per contra, el grup vestit i calçat registra una caiguda mensual del 2,6%, amb una repercussió negativa de 0,16 punts, degut a les rebaixes d’estiu.

A Espanya, l’IPC avançat del juny s’ha situat en el 2,2%, dues dècimes més que al maig. Aquest increment respon a la pujada dels carburants, a diferència de la baixada registrada fa un any, i també, encara que en menor mesura, a l’augment dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques. A França, la inflació anual s’ha situat en l’1%, tres dècimes més que al maig. L’increment s’explica pel repunt dels serveis, sobretot els transports, l’alimentació i una moderació en el descens dels preus de l’energia.