La incidència de la grip supera el llindar alt al país amb un augment destacat de casos en infants d’entre 0 i 4 anys

La grip continua guanyant presència a Andorra i, per primera vegada aquesta temporada, ha superat el llindar alt d’incidència. Segons les dades del sistema de vigilància dels virus respiratoris del Ministeri de Salut, durant la setmana 50, corresponent del 1 al 7 de desembre, la taxa d’incidència s’ha situat en 208,96 casos per cada 100.000 habitants, mantenint la tendència ascendent observada en les darreres setmanes.
L’augment de casos ha estat progressiu setmana rere setmana i afecta principalment els infants. La franja d’edat més impactada és la dels 0 a 4 anys, seguida dels 5 als 14 anys, un patró que coincideix amb el comportament habitual del virus a l’inici de la temporada gripal.
Pel que fa als virus circulants, la grip A és clarament predominant, ja que representa prop del 78% de les mostres positives analitzades durant la setmana 50. A molta distància se situen altres virus respiratoris, com el virus respiratori sincicial (VRS), amb un 13%, mentre que el rinovirus, l’enterovirus, l’adenovirus i el SARS-CoV-2 presenten una presència residual .
Tot i que la grip és el virus que mostra un increment més destacat, el Ministeri de Salut també constata que les infeccions respiratòries agudes en conjunt continuen a l’alça. En aquest cas, la taxa d’incidència se situa en 477 casos per 100.000 habitants, amb una afectació especialment elevada també entre els infants més petits.
El sistema de vigilància es manté actiu des del passat 29 de setembre i permet fer un seguiment setmanal de l’evolució de la grip i d’altres virus respiratoris al país. Des de Salut no s’ha anunciat, de moment, cap mesura addicional, però es continua monitorant l’evolució de la temporada, especialment en els col·lectius més vulnerables.