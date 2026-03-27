La implementació del 112 pren forma amb el concurs públic a l’abril per al Centre Nacional d’Emergències

El projecte per implantar el número únic d’emergències 112 a Andorra continua avançant amb nous passos administratius. El Govern ha tret a concurs els serveis de consultoria i enginyeria necessaris per dirigir i coordinar la posada en marxa del futur Centre Nacional d’Emergències, peça clau per integrar aquest servei. El concurs es publicarà l’1 d’abril i, a partir d’aquell moment, s’obrirà el termini perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes fins al 24 d’abril.
Aquesta licitació té com a objectiu seleccionar una empresa que s’encarregui de supervisar tot el desenvolupament del projecte, assegurant que s’executi dins els terminis previstos, amb els recursos adequats i complint els estàndards de qualitat establerts. També haurà de gestionar possibles riscos i coordinar tots els equips implicats per garantir una presa de decisions conjunta i una correcta circulació de la informació.
Segons les bases del concurs, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar una metodologia de treball estructurada i adaptada al projecte, amb la finalitat d’acompanyar Protecció Civil i el Govern en totes les fases del desplegament. L’objectiu és assegurar que els treballs avancin de manera eficient i alineada amb les prioritats estratègiques, posant l’accent en la qualitat tècnica, la disponibilitat dels equips i l’adaptació a les necessitats del servei.
El 112 permetrà concentrar en un únic número totes les trucades d’emergència i millorar la coordinació dels serveis
El concurs té caràcter internacional i les empreses podran consultar la documentació a través de la Plataforma de contractació del sector públic una vega es publiqui oficialment al BOPA. Aquesta fase és un pas més en el desenvolupament d’un projecte que es considera clau per reforçar el sistema de resposta davant emergències al país.
En aquest sentit, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ja va destacar durant la presentació del projecte que es tracta d’una iniciativa “ambiciosa i estratègica amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del risc, la coordinació dels recursos disponibles i la capacitat de resposta efectiva davant les emergències”. La voluntat és concentrar en un únic número, el 112, totes les trucades d’emergència i millorar així la rapidesa i l’eficiència del servei.
El futur Centre Nacional d’Emergències s’ubicarà a la primera planta de l’edifici Nexus, tal com es va establir en el conveni signat amb Andorra Telecom. La previsió és que tant el centre com el servei d’atenció al 112 entrin en funcionament l’any 2027, consolidant una infraestructura considerada d’alt interès públic per a la seguretat i la protecció de la població.