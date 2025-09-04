La Fundació Nostra Senyora de Meritxell insta a reforçar la inclusió laboral al país de les persones amb discapacitat

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha inaugurat aquest dijous el període d’activitats 2025-2026 amb la conferència titulada ‘Tenim diagnòstic, i ara què?’. L’inici del nou curs coincideix amb l’obtenció de l’acreditació de qualitat plena, que situa la institució al nivell quatre d’un màxim de cinc.
La directora de la Fundació, Celine Mandicó, ha expressat que “comencem aquest curs molt contents i molt satisfets perquè hem obtingut l’acreditació de qualitat plena. Això vol dir que estem a un pas de poder arribar a l’excel·lència”. Aquesta certificació s’emmarca en el sistema impulsat per Plena Inclusión, entitat de referència a l’Estat espanyol, i avalua aspectes com el fet de posar la persona al centre, la definició i seguiment d’objectius, la interacció amb la comunitat i l’ètica i transparència dels professionals. Pel que fa a les dades d’aquest curs, Mandicó ha indicat que es mantenen estables respecte a l’any anterior, amb unes 650 persones ateses i una plantilla de 407 professionals.
Un dels aspectes que la directora ha volgut destacar és la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, reconeixent que s’han fet avenços a Andorra tot i que encara queda recorregut. “El que tinc clar és que cada cop ha de millorar més i cada cop hi ha d’haver més inclusió laboral en el sentit que les empreses facin contractes a les persones amb discapacitat”, ha afirmat. En aquest àmbit, ha posat en relleu la tasca d’I\&I Serveis, la línia empresarial de la FPNSM que ofereix oportunitats laborals adaptades.
“Encara detectem que les persones amb discapacitat s’han d’anar col·locant i continuem observant que hi ha voluntat per part de les empreses de contractar-les. Evidentment, aquí hem de fer difusió i sensibilització perquè les empreses vagin contractant les persones amb discapacitat”, ha subratllat. Actualment, aquest servei dona feina a una vuitantena de persones. Finalment, Mandicó ha informat que la Fundació es troba immersa en la negociació d’un nou conveni amb el Govern. Segons ha explicat, les taules tècniques ja s’han tancat i s’està treballant ara en l’àmbit del finançament.