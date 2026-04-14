Ordino defensa el parc de 5.000 metres quadrats per a gossos i qüestiona la petició veïnal dels itineraris controlats

Davant la recollida de signatures per reclamar itineraris de llibertat controlada per als gossos a Ordino, la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma, s’ha mostrat taxativa i ha posat en relleu les actuacions fetes per la corporació comunals fins a la data en aquest àmbit. I és que, malgrat assegurar que “nosaltres, de moment, no hem rebut aquesta notificació”, la mandatària ordinenca ha recordat que “l’any passat es va fer un parc de 5.000 metres quadrats perquè els gossos puguin anar lliures allà”. Una infraestructura en la qual, segons ha volgut recordar, s’hi han destinat “molts diners”.
Amb tot, Coma sí que ha reconegut també que aquest espai encara s’està millorant amb nous elements: “Estem posant diversos elements perquè els gossos puguin saltar i fer els diferents exercicis que els pugui demanar el seu amo”. Per aquest motiu, ha admès que “no entenem molt bé aquesta petició”, tenint en compte l’equipament existent. Així i tot, la cònsol major ha assegurat que el comú està disposat a analitzar la proposta tan bon punt la rebi: “Estem a l’espera que ens arribi aquesta petició i parlar amb els propietaris a veure què és el que volen”.
Cal recordar que la iniciativa, impulsada a la plataforma Change.org i que actualment compta amb prop d’un centenar de signatures, posa el focus en la manca d’espais adequats per a l’esbarjo dels animals i proposa habilitar zones “on els gossos puguin córrer lliurement sota vigilància”. En aquest sentit, la promotora defensa que la situació actual “perjudica tant als gossos com als seus propietaris que desitgen complir amb la llei” i apunta que la normativa estableix la necessitat de disposar d’espais de llibertat controlada.