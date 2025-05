Cinquena edició

La Fira del Bestiar clou amb xifres positives, venda de caps de bestiar i gran implicació del teixit local

Malgrat les cancel·lacions per pluja, l’afluència de visitants i la implicació ramadera consoliden l’esdeveniment en una nova cita

Ordino ha posat punt final aquest diumenge a la cinquena edició de la Fira del Bestiar, amb una valoració positiva per part del comú. Tot i que la pluja ha obligat a suspendre alguns actes previstos tant dissabte com diumenge, la participació de visitants i la presència de bestiar han estat destacades. “Estem molt satisfets per com ha anat la fira, ha estat molt positiva”, ha afirmat el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu.

La fira, que va començar divendres amb la visita de més de 430 alumnes de les escoles del país, ha mantingut una afluència constant durant els tres dies. Segons el comú, la qualitat del bestiar exposat —principalment de raça bruna, però també equí i oví— està col·locant la parròquia “en una franja de molt alta qualitat”.

Diumenge, tot i un petit plugim al matí, les activitats s’han pogut realitzar amb normalitat. El primer premi ha estat per al restaurant L’Ensegur, amb una puntuació de 57 punts. El segon lloc ha estat per al Restaurant Barra Mar’s (55 punts), i el tercer per a l’Hotel Palanques (52 punts). El jurat ha valorat criteris com la presentació, la consistència i el gust.

A continuació s’ha dut a terme una subhasta de vaques de raça bruna, criades exclusivament a la reserva de la biosfera d’Ordino, i destinades al consum. Segons Betriu, “ha estat un èxit; la més cara s’ha venut per més de 4.000 euros”.

El cònsol menor ha volgut posar en relleu “l’esforç dels ramaders que engreixen el bestiar a les nostres muntanyes i corts perquè arribi a les taules d’Ordino i del país”. Segons dades del comú, el 99% de les explotacions ramaderes de la parròquia han participat a la fira, aportant prop de 190 caps de bestiar.

El programa s’ha tancat amb la desfilada de buners pels carrers de la vila i una actuació de l’Esbart de les Valls del Nord. Tot i això, la pluja ha obligat a suspendre la resta de danses previstes per evitar relliscades a causa de l’estat mullat de la tarima.