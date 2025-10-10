La família del resident mort en un accident a Oliola reclama una resposta ferma i transparència en la investigació

La família del conductor andorrà que va morir diumenge passat en un accident de trànsit a Oliola (la Noguera) ha demanat una resposta contundent de la justícia i la màxima transparència en la investigació del cas. En declaracions al programa ‘Avui serà un bon dia’, de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), la germana de la víctima ha expressat el malestar i el dolor del nucli familiar i ha afirmat que “no volem que això quedi en tres anys” ni que el cas “es tapi amb diners”. Cal destacar que el jove ha estat acomiadat aquest migdia a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
Segons ha explicat, el conductor mort, de 36 anys, instructor de ball i resident a Andorra des dels 13 anys, “era un noi agradable i respectuós” i “el suport de tothom: amics, companys i alumnes”. Així, ha lamentat que “els projectes del meu germà s’han trencat per una persona que està viva” i ha reclamat que el presumpte responsable “estigui a la presó perquè el meu germà ja no és amb nosaltres”.
La germana ha assegurat que, segons la informació que els ha arribat, l’altre conductor implicat en l’accident hauria circulat sota els efectes de l’alcohol i les drogues i sense permís de conduir, a més d’indicar que sospiten que “no és la primera vegada que aquesta persona comet delictes d’aquest tipus”. En aquest sentit, ha afegit que “no perquè una persona tingui diners pot arrebatar la vida d’altres”, tot remarcant que la sospita prové dels advocats que representen la família: “Tres anys no valen la vida del meu germà. És el mateix que agafar una arma i matar algú”, ha ponderat.
Així, la jove ha apuntalat que “no trobo just que aquesta persona pugui sortir i que torni a passar. Ens han dit que d’aquests tres anys es podria arribar a quedar en sis mesos per bona conducta”. En aquesta línia, ha indicat que “no sé si està a la presó o fora. Necessito saber on és i necessito que estigui a la presó perquè el meu germà ja no és amb nosaltres”. A més, ha afegit que “és una persona d’una posició important i això m’amoïna. S’ha intentat tapar el que ha passat” i ha demanat que “no quedi callat ni tapat pels diners”.
D’acord amb el relat de la família, l’accident s’hauria produït quan l’altre vehicle va intentar avançar un taxi en línia contínua i va col·lidir frontalment amb el cotxe on viatjava la víctima amb la seva parella. Segons ha explicat, “el meu germà tornava d’un esdeveniment a Barcelona amb la seva parella i, en una corba, l’altre vehicle va voler avançar un taxi en línia contínua; el meu germà s’hi va trobar a la corba i el va impactar”. La dona, segons la germana, “ja ha sortit de la UCI i està a planta”, tot i que continua rebent atenció mèdica per les lesions i li estan practicant diversos TACs.
La família està representada per un advocat de Lleida, ja que els professionals andorrans no poden intervenir en la causa, a més de comptar amb l’advocat de l’assegurança del cotxe. El cas ha estat traslladat al jutjat de la ciutat, qui n’assumeix la instrucció. “Vull que la gent sàpiga que Andorra està amb mi; la vida del meu germà ha de tenir un càstig”, ha declarat la germana, afirmant que la seva voluntat és mantenir la lluita fins que es faci justícia: “Sé que no serà ràpid, però el que no vull és que quedi així”. En aquesta línia, una amiga de la víctima ha explicat que “tenim poca informació, però la que ens arriba cada vegada és pitjor” i ha assegurat que també li constava que “el conductor no tenia carnet de conduir”.